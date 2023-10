L'INVERNO scalda i motori: ecco dove si trova il FREDDO, ma arriverà anche da noi?

L'Italia sta assistendo ad un autunno molto strano. Dopo la temporanea fase più fresca che ha interessato le regioni settentrionali e parte di quelle centrali, le correnti meridionali hanno riportato il caldo al sud e su alcune aree del centro, segnatamente lungo il versante adriatico.

Le correnti di Scirocco faranno impennare le temperature nella giornata odierna anche oltre i 30° sulla Sicilia, la Calabria e la Puglia, mentre il settentrione sarà alle prese con le piogge ed il maltempo.

Il freddo sembra una cosa molto lontana e remota in questo momento, tuttavia in alcuni settori del Continente sembra già di essere in inverno con temperature minime anche inferiori a -10°.

A tal proposito, vi mostriamo la mappa delle temperature minime registrate questa notte in Europa e sulla vicina Russia (si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo).

In evidenza, oltre alla grande mitezza che pervade i settori centro-meridionali del Continente, il grosso lago freddo presente tra la Scandinavia, la Svezia ed i golfi di Botnia e Finlandia. Nelle aree interne della Scandinavia questa notte si è scesi fino a -15°, ma le temperature sono risultate sottozero fino alla linea del Baltico.

Arriverà prima o poi anche da noi il freddo? Per il momento no, in quanto la corrente portante resterà occidentale o meridionale anche nei prossimi giorni. Tuttavia, avere i "serbatoi freddi" già quasi a regime a metà ottobre non è cosa da poco! Vedremo se nel mese di novembre parte di questo freddo potrà scendere anche da noi.

