L'INVERNO giocherÃ  le sue carte fuori tempo massimo: ci aspetta una settimana pazza!

Raramente avevamo osservato un vortice polare tanto compatto, eppure questa volta ad alleggerire la concentrazione di tutto quel freddo a ridosso delle zone polari, ci penserà un anticiclone europeo, andando a posizionarsi entro venerdì 20, tra l'Atlantico e la Scandinavia ed innescando un'irruzione fredda da nord-est piuttosto intensa.



Lo segnalano oggi all'unisono tutti i modelli, come potete osservare qui sotto dalla media degli scenari rispettivamente di quello europeo e di quello americano per la giornata di sabato 21 marzo:

Naturalmente di fronte a medie del genere ci sono diversi scenari anche estremi contemplati dai modelli per domenica 22 marzo, di cui vi proponiamo qualche esempio qui sotto:

E guardate il quadro relativo alle temperature previste a 1500m rispetto a questa mappa barica, a dir poco notevoli per il periodo:

Ci sono naturalmente opzioni anche meno estreme con l'irruzione fredda che punta retrograda verso la Francia e riesce comunque a determinare conseguenze perturbate per l'Italia, guardate:

La settimana comunque avrà un andamento decisamente "pazzerello": si partirà con un anticiclone da lunedì 16 e più ancora da martedì 17 sino alle prime ore di venerdì 20 con tempo buono e progressivamente più mite.



Poi arriverà il clamoroso colpo di scena dal pomeriggio di venerdì 20 con conseguenze ancora tutte da valutare. Vediamo le due opzioni più probabili:

1 maltempo per gran parte del fine settimana 21-22 marzo, soprattutto tra nord e centro, con annesse precipitazioni e neve a quote basse al nord ma non in pianura. (ipotesi freddo verso la Francia e risposta instabile ma non molto fredda su di noi).



2 maltempo per gran parte del fine settimana 21-22 marzo su tutto il Paese, con risvolti invernali, specie al nord e sulle regioni centrali adriatiche con rovesci nevosi a quote molto basse su queste zone, schiarite a tratti al nord-ovest, temporali al sud (ipotesi freddo diretto maggiormente verso l'Italia).



Tutto sta nell'inquadrare la direzione esatta della colata fredda, entro 48 ore tutto questo verrà ulteriormente chiarito dai modelli e sarà più facile stilare una previsione più precisa ed accurata. Seguite gli aggiornamenti!