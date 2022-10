L'inverno avanza in Asia, vertiginoso CROLLO termico di 30°C in poche ore

Il vortice polare inizia a carburare in vista dell'inverno, e quale continente migliore per provare le sue prime accelerazioni se non l'Asia? Grazie al vasto territorio siberiano l'aria può raffreddarsi con maggior facilità, riuscendo a contribuire in modo determinante sullo sviluppo ed anche l'attività del vortice polare, sia nel periodo autunnale che in quello invernale.

Dopo la Siberia a brevissimo toccherà a quasi tutta l'Asia orientale fare i conti con i primi freddi stagionali. La causa di tale raffreddamento sarà un'improvvisa rimonta anticiclonica sulla Russia Europa e a ridosso degli Urali, andando così a determinante una marcata discesa di aria molto fredda siberiana verso l'Asia sud-orientale.

A subire maggiormente l'avvezione fredda sarà la Cina, dove è atteso un crollo termico di quasi 30°C in poche ore. Attualmente si registrano temperature praticamente estive, addirittura superiori ai 30-35°C, ma a breve l'aria fredda siberiana favorirà un crollo termico a dir poco vertiginoso, che sarà percepito in tutto l'immenso stato Cinese. Anche le due Coree e il Giappone vivranno un sensibile calo termico, dal sapore pressoché invernale. Le temperature scenderanno fino a 12-14°C sotto le medie del periodo. Notevoli gli accumuli di neve totali previsti in Asia entro metà mese:

E in Europa? Per il momento ancora poco o nulla, se non un po' di freddo normalissimo sul nord del Continente. L'attuale disposizione del vortice polare non premia l'Europa in termini di maltempo e freddo, bensì provoca un appiattimento dell'anticiclone su mezza Europa, il quale garantisce tempo più stabile e poco freddo.

Maggior vivacità meteorologica potrebbe sopraggiungere nel corso della seconda decade di ottobre.