L'inverno 2023-2024 sarà MITE come al solito o arriveranno FREDDO e NEVE?

Sarà un inverno con la neve? E' la speranza di tanti, bambini ed appassionati. C'è gente che l'aspetta per Natale, chi vorrebbe il paesaggio innevato per tutto l'inverno; purtroppo quasi sempre ormai queste speranze vengono disatttese.



Quest'anno c'è di mezzo El Niño nell'Oceano Pacifico, che quando si presenta intenso, riesce parzialmente ad influenzare la circolazione atmosferica anche in Europa.

In Inverno El Niño nel nord America influenza la posizione della corrente a getto polare, spingendola più a nord, in questo modo negli States e nel Canada occidentale fa più caldo del normale.



In Europa tale influenza resta dubbia, nonostante studi molteplici, i risultati sono spesso contraddittori, è comunque probabile che la sua influenza sia legata ad un generale aumento delle precipitazioni, specie sull'area scandinava, mentre termicamente non c'è una sequenza di annate univoche che aiuti a chiarirne l'influenza.



Ci sono però ben altri fattori che possono influenzare la stagione invernale, come il comportamento del vortice polare troposferico e stratosferico.



Un vortice polare compatto e senza disturbi determinati da iniezioni di aria calda al suo interno, mantiene attive correnti occidentali sparate, ma alte di latitudine, che sono all'origine di stagioni invernali miti sul centro Europa e spesso anticicloniche nel Mediterraneo.

Le proiezioni delle temperature previste in Europa secondo il modello europeo non si discostano dai valori miti e superiori alla norma di almeno 1°C per tutto il periodo che va da ottobre a dicembre, salvo proprio in quest'ultimo mese, dove sulla Scandinavia si prospetterebbe un'anomalia termica leggermente negativa, come si vede qui sotto:

E' possibile, ammesso ma non concesso di attribuire troppa rilevanza a questa mappa, che una parte di questo freddo possa raggiunere anche l'Italia e i Balcani? Si è potenzialmente possibile, ma ovviamente oltre non è possibile spingersi con l'immaginazione.

Seguite gli aggiornamenti!