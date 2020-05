L'INSTABILITA' da lunedì 18 proverà a conquistare tutta l'Italia: ecco le mappe!

Un vortice depressionario chiuso ma insidioso, tenderà ad avanzare nuovamente da ovest nella giornata di lunedì 18 maggio, favorendo un graduale peggioramento del tempo a partire dai settori occidentali del Paese.



I settori più colpiti saranno inizialmente quelli della Liguria, della Sardegna e in genere delle Alpi occidentali e del Mar Tirreno, come si nota in questa mappa con gli accumuli previsti tra le 12 e le 18:

Dalla notte su martedì 19 la circolazione depressionaria investirà in modo più netto il nord-ovest, la fascia alpina e la Toscana per poi estendere la sua influenza anche più ad est e più a sud; qui la sommatoria dei fenomeni attesi nella notte su martedì 19 maggio:

Nella mappa successiva, che evidenzia la sommatoria dei fenomeni tra le 6 e le 18 di martedì 19 maggio, noteremo che il cuore della depressione andrà traslando verso il medio Tirreno, esaltando l'instabilità su gran parte della Penisola, ma soprattutto al nord e al centro, a partire dai versanti centrali tirrenici, nel contempo si rinnoverà l'instabilità sulla Sardegna e il caldo verrà evacuato dalle regioni meridionali:

Nella notte su mercoledì 20 maggio i fenomeni tenderanno a ripresentarsi al nord e al centro, mentre risulteranno sporadici al sud; questo non deve far pensare che il sud ne rimarrà ai margini sino alla fine dell'episodio instabile:

Infatti nella giornata di mercoledì 20 l'instabilità coinvolgerà gran parte del Paese, salvo forse l'Alto Adige e la Sardegna, dove si avranno cenni di miglioramento, qui la mappa riassuntiva dei fenomeni previsti, che risulteranno più frequenti sulle zone interne del centro: