L'India si prepara al ciclone Nisarga: massima allerta a Mumbai

A pochi giorni dal violento ciclone Amphan, l'India si prepara all'arrivo di una nuova pericolosa tempesta. Si tratta del ciclone Nisarga, che colpirà il paese in un periodo abbastanza insolito.

L'area dove si prevede l'impatto più violento della perturbazione è quella di Mumbai e la zona costiera dell'India occidentale, dove centomila persone sono state evacuate in previsione dell'arrivo del ciclone nelle prossime ore.

Secondo quanto riporta il New York Times, La città indiana di 20 milioni di abitanti non è stata colpita da una tempesta così forte come il ciclone Nisarga in 70 anni di storia.



La tempesta, secondo le previsioni del Dipartimento indiano di meteorologia, dovrebbe abbattersi nei pressi di Alibag, 100 km a sud di Mumbai, con forti piogge e venti prossimi o superiori 120 km/h. Nello stato di Maharashtra, dove si trova Mumbai, sono state evacuate 50mila persone in cinque distretti sulla costa. Altrettante sono state evacuate nello stato di Gujarat.

Il maltempo va a gravare su una situazione già di emergenza per la pandemia di coronavirus che solo a Mumbai ha causato 40.000 contagi.