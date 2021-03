L'impennata termica di fine marzo, poi un nuovo cambiamento del tempo

Dovranno pazientare le regioni del nord ancora per un paio di giorni, infatti tra venerdì 26 e sabato 27 un disturbo appena accennato al cuore dell'alta pressione porterà ancora qualche addensamento nuvoloso di tipo basso su Liguria, Toscana, Friuli Venezia-Giulia, dove non si esclude qualche sporadico piovasco. In seguito la primavera esploderà ne suoi profumi e nei suoi colori, a partire da domenica 28 fino a mercoledì 31 marzo, ci sarà spazio per il rinforzo di un campo di alta pressione che determinerà un miglioramento del tempo su tutto lo stivale italiano. Entreremo quindi nel vivo della primavera meteorologica non soltanto da un punto di vista della spiccata variabilità che talvolta caratterizza questa stagione, ma anche dalle temperature che nei prossimi giorni diventeranno gradevoli. Il rinforzo dell'alta pressione sarà contestuale ad un temporaneo rialzo di latitudine nel flusso delle correnti occidentali oceaniche, le quali resteranno distanti dalle latitudini del Mediterraneo e per qualche giorno non svolgeranno alcuna influenza sul tempo di casa nostra. Analisi in quota del modello europeo riferita a lunedì 29 marzo:

Col trascorrere dei giorni l'alta pressione porterà un crescente contributo d'aria calda subtropicale, accompagnata da un considerevole rialzo delle temperature. I valori più elevati si faranno vedere all'inizio della prossima settimana, con picchi possibili fino alla soglia dei +25°C sulla Pianura Padana, nelle valli interne nel centro e forse su alcuni tratti della costa adriatica. Stima delle temperature MASSIME previste dal modello americano martedì 30 marzo:



I versanti tirrenici ed il golfo Ligure potranno essere ancora soggetti all'arrivo di nubi basse provocate dalla presenza del mare ancora freddo, contrapposto all'aria sensibilmente più calda veicolata dall'alta pressione. Questi addensamenti potranno svilupparsi anche grazie ad un lievissimo contributo di correnti occidentali che si accompagneranno al rinforzo dell'alta pressione.