L'estremo sud rischierà davvero FORTI TEMPORALI o NUBIFRAGI?

Di seguito, la mappa sinottica valida per il pomeriggio di domani, martedi 5 settembre:

Si nota l'isolamento di una depressione sullo Ionio, mentre il resto d'Europa e dell'Italia si crogiolerà sotto l'ennesimo forte anticiclone.

Al momento le mappe non contemplano fenomeni intensi all'estremo sud, ma è bene fare lo stesso attenzione. Un lieve spostamento del perno depressionario verso occidente potrebbe innescare temporali davvero intensi tra lo Ionio, la Sicilia e la Calabria orientale.

Questi sono i fenomeni previsti con i modelli odierni per la giornata di martedi 5 settembre:

La giornata di domani, martedì 5 settembre, vedrà soffiare correnti abbastanza intense da nord-est su tutta l'Italia. I temporali più forti saranno ubicati al largo, sullo Ionio, ma come si nota dalla mappa, la Sicilia orientale e la Calabria ionica potrebbero subire un'azione marginale che determinerà comunque alcuni rovesci o temporali nell'arco della giornata.

Qualche piovasco non si esclude anche nelle aree interne del meridione e forse in Abruzzo. Al nord molte nubi lungo la fascia prealpina centro-occidentale, ma senza fenomeni, per il resto tempo stabile, soleggiato e moderatamente caldo (www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/ecco-dove-andr-il-caldo-nei-prossimi-due-giorni-/98555/)

La terza mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di mercoledi 6 settembre:

Forti temporali ad un passo dalla Calabria Ionica e la Sicilia orientale. Il grosso dovrebbe restare in mare, ma è bene monitorare la situazione perchè, come si evince dalla mappa, basterà davvero poco per un interessamento costiero.

Su tutte le altre regioni tempo stabile, soleggiato e moderatamente caldo. Vi saranno nubi sui settori appenninici meridionali e sulla fascia prealpina occidentale, ma in via di attenuazione, così come la ventilazione da nord-est al nord e al centro.

