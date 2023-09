L'Estate settembrina quanto durerà?

Il primo weekend di settembre sta scorrendo in totale tranquillità, grazie a un blando anticiclone di origine nordafricana che sta portando stabilità e un graduale aumento delle temperature. Tuttavia, siamo lontani dalle temperature esagerate come quelle registrate tra luglio e agosto; di conseguenza, stiamo vivendo giorni leggermente più caldi, ma senza eccessi.

Potremmo tranquillamente definirlo come un tipico inizio d'estate settembrina, che sembra destinato a continuare anche nel prosieguo del mese, fatta eccezione per una breve parentesi ciclonica che interesserà il sud. Come menzionato in questo articolo, il meridione dovrà affrontare una significativa depressione ionica alimentata da aria fresca proveniente dall'Est Europa, che darà origine a un ciclone caratterizzato da venti forti e abbondanti precipitazioni. Con alta probabilità, il ciclone interesserà direttamente Calabria e Sicilia, dove si prevedono nubifragi, forti temporali e impetuose mareggiate, soprattutto a partire da mercoledì:

Questo ciclone, di natura stazionaria, potrebbe persistere fino alla fine della settimana. Per il resto d'Italia, in particolare il Centro, il Nord e la Sardegna, il tempo sarà molto più stabile con temperature calde ma non eccessive.

Una volta attenuatosi questo ciclone, indicativamente tra l'8 e il 10 settembre, l'alta pressione africana, che nel frattempo sta influenzando l'Europa occidentale, tenderà a spostarsi gradualmente verso est, abbracciando l'intera Italia, incluso il meridione. Si prospetta quindi una nuova fase di stabilità per tutta la penisola grazie al dominio dell'anticiclone nordafricano, ma senza l'influenza di masse d'aria particolarmente calde:

Avremo giornate calde ma ampiamente sopportabili, soprattutto al sud. Le temperature più elevate sono previste tra il 10 e il 15 settembre sul medio-alto Adriatico e la Val Padana, dove potrebbero essere raggiunti picchi isolati di 32-33°C. Tra 10 e 15 del mese sono infatti previste anomalie di temperature attorno ai 3°C oltre le medie:

Lungo le coste, invece, ci aspettiamo le tipiche brezze con temperature inferiore ai 28-29°C. Le calde giornate saranno bilanciate da notti fresche, in particolare nelle aree interne, nelle pianure, nella Val Padana e nelle colline. Queste notevoli escursioni termiche tra giorno e notte sono tipiche di settembre, considerando che ci stiamo avvicinando all'equinozio d'autunno e, di conseguenza, le ore di buio iniziano a prolungarsi in modo più sensibile.