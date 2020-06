L'estate mediterranea entra nella sua modalità attiva

Una figura di alta pressione conquista l'Europa centrale ed occidentale, portando un netto rialzo delle temperature, con le prime giornate di tempo estivo della stagione 2020. Negli ultimi giorni le condizioni atmosferiche sono migliorate sensibilmente sia sull'Italia che sull'Europa, i valori freschi della scorsa settimana cedono il posto alla calura estiva, nell'ambito del nostro Paese le temperature si sono già portate su valori piuttosto elevati. I valori termici massimi hanno superato in diverse occasioni la soglia dei +30°C soprattutto nelle zone di entroterra. Il campo anticiclonico continuerà a proteggerci anche nei prossimi giorni, le temperature continueranno a rimanere estive, anche se almeno per il momento non vengono previsti picchi di calura particolarmente accentuati. Analisi in quota del modello americano riferita a giovedì 25 giugno:

Che fine farà l'instabilità?

Soprattutto della seconda metà della settimana, nonostante la presenza dell'anticiclone, alcuni temporali potranno ancora interessare la fascia alpina e prealpina. Su questi settori i temporali potrebbero diventare particolarmente frequenti nel weekend, manifestandosi soprattutto tra il pomeriggio e la serata. Potrebbero inoltre verificarsi le prime situazioni di disagio da caldo nelle zone di pianura, a causa dell'aumento dei tassi di umidità relativa.