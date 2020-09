L’estate finisce a settembre? Non esageriamo...

Per gli amanti della bella stagione, per i giovanissimi e per coloro che amano la vita all’aperto, il mese di settembre rappresenta un momento triste: si torna sui banchi di scuola, al lavoro e le notti ormai più lunghe ci ricordano che l'autunno è ormai incipiente.

Per chi non ama particolarmente il caldo, settembre può rappresentare invece una "meta raggiunta", ma quando bussa alle nostre porte viene sempre accolto con un velo di tristezza.

L'autunno arriva veramente a settembre? Dal punto di vista meteorologico sì.

Con il primo settembre ha preso avvio ufficialmente l'autunno meteorologico che cederà il testimone all’inverno (sempre meteorologico) il primo dicembre.

Dal punto di vista termico, settembre garantisce temperature ancora estive, ma intervallate da momenti instabili sempre piu frequenti ed intensi. Non è autunno, ma “estate settembrina”, da molti amata per la sua gradevolezza.

A settembre i cieli sono spesso piu limpidi. L’afa riduce progressivamente la sua morsa e i "bagni di sudore notturni" nelle nostre città diventano (per fortuna) sofferenze rare.

A settembre arrivano anche i primi nubifragi, diversi dai semplici temporali estivi. Colpiscono soprattutto le zone costiere e nella seconda parte del mese possono sfociare persino in eventi alluvionali (specie su Liguria e Toscana).

Settembre è (in tutto e per tutto) un mese di transizione tra la grande estate agostana ed il ben più piovoso autunno ottobrino. Un mese tutto da vivere , anche se segna il ritorno alla quotidianità lavorativa e ci pone davanti i soliti...inevitabili problemi della vita.

