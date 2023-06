L'Estate astronomica parte IN QUINTA, mappe notevoli!

L'Estate pare seriamente pronta a risvegliarsi, ma potrebbe farlo in maniera del tutto inaspettata e diametralmente opposta a quanto offerto sino ad ora. Mentre ci apprestiamo a vivere una nuova ondata di maltempo di rilievo, proprio nel pieno di Giugno, spuntano aggiornamenti interessanti sul prosieguo del mese.

Ebbene a partire dal fine settimana l'anticiclone tornerà ad espandersi con più convinzione verso l'Italia, riuscendo a spazzar via le correnti fresche e instabili in men che non si dica.

Ma il "colpo grosso" arriverà da inizio prossima settimana, quando l'anticiclone nord-africano rischia di inglobare tutta Italia come mai aveva fatto in questo primo scorcio d'Estate meteorologica. Proprio in prossimità del Solstizio d'Estate, atteso il 21 Giugno, potremmo fare i conti con la prima seria ondata di caldo della stagione grazie all'avvento dell'anticiclone sub-tropicale.

Sia il centro di calcolo americano GFS che l'europeo ECMWF concordano su questa calda evoluzione meteorologica nel corso della terza decade di Giugno. L'esordio dell'Estate astronomica potrebbe così presentare condizioni meteo totalmente opposte rispetto ai giorni precedenti. In pochi giorni passeremo dal fresco al caldo intenso e anche fastidioso.

Eloquenti le temperature previste a 850 hpa (circa 1500 metri) nel giorno del Solstizio. Si intravedono le prime termiche "esagerate" sulla Sardegna, ovvero la fatidica +25°C che si fa viva solo durante le ondate di caldo più forti. Sul resto d'Italia scorgiamo isoterme tra i +18°C e 22°C.

Queste temperature in quota si traducono in gran caldo al suolo. Le temperature massime al momento previste per il 21 Giugno sono decisamente alte specie al sud e sulle isole maggiori. In Sardegna spuntano i primi 37°C dell'Estate.