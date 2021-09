L'autunno prosegue ancora tiepido e tendenzialmente anticiclonico

Trascorrono i giorni del calendario ma la stagione autunnale fatica a progredire. Le maggiori perturbazioni anche nei prossimi giorni resteranno alte di latitudine e non riusciranno a raggiungere i paesi del Mediterraneo. Di conseguenza il tempo sul nostro Paese resterà ancora in larga misura governato dalla presenza degli anticicloni sempre in posizione piuttosto invadente. Le conseguenze restano sotto gli occhi di tutti, vedremo ancora la sostanziale mancanza delle piogge organizzate tipiche della stagione autunnale a favore di fenomeni circoscritti e puntiformi, in grado di interessare soltanto aree limitate del territorio italiano.



Domenica 26 uno di questi impulsi d'instabilità riuscirà a spingersi verso le nostre regioni settentrionali, dove ci aspettiamo precipitazioni temporalesche anche di forte intensità su Liguria e Toscana. Piogge abbondanti saranno possibili anche lungo la fascia prealpina, specie del Piemonte e della Lombardia. Nel frattempo al sud ci sarà una decisa impennata termica con valori che domenica si porteranno fino a 32/35°C su isole maggiori, Puglia e Basilicata. Stima delle piogge previste dal modello americano per domenica 26 mattina: