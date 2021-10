L'Autunno incalza, tanta pioggia in arrivo nei prossimi 5 giorni: le regioni più coinvolte

I piccoli sussulti autunnali dei giorni scorsi, tangibili perlopiù al nord, troveranno conferme tra il week-end e la prima parte della prossima settimana grazie ad una serie di fronti perturbati di origine Atlantica che troveranno via via sempre più spazio all'interno del Mediterraneo.

Il peggioramento atteso nel fine settimana sarà generalmente blando e con fenomeni intensi molto localizzati soprattutto a ridosso dei monti. Discorso diverso per il guasto del tempo ad inizio prossima settimana, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, il quale sarà causato dall'ingresso di una massa d'aria molto fresca e decisamente più instabile e turbolenta. È proprio in corrispondenza di questo peggioramento, atteso indicativamente tra lunedì 4 e mercoledì 6, che l'Italia vedrà le piogge più estese e più intense.

Nell'arco dei prossimi 5 giorni molte aree italiane vedranno accumuli di pioggia consistenti, finalmente in grado di porre un serio freno alla siccità che ancora persiste su gran parte della penisola.

I settori più esposti alle umide correnti meridionali saranno Liguria, alto Piemonte, alta Lombardia, Veneto, Trentino ed anche i settori tirrenici tra Toscana e Lazio: gli accumuli di pioggia saranno diffusamente superiori ai 30-50 mm, con picchi locali superiori ai 150-200 mm (a ridosso dei monti), come potrai notare dalle nostre mappe.

Questa cartina delle anomalie di pioggia dei prossimi 5 giorni ci mostra un surplus importante di precipitazioni rispetto alla norma al nord, soprattutto su Liguria, alta Toscana e arco alpino, con punte di oltre 100 mm.

Piogge non indifferenti anche in Sicilia e le coste di Toscana e Lazio: qui si prospettano dai 20 ai 40 mm oltre le medie.

L'Autunno inizia a far sul serio nella prima parte di ottobre? Leggi qui maggiori approfondimenti