L'anticiclone perde colpi, ecco come scendono le TEMPERATURE

Il secondo grande anticiclone di questo mese di gennaio ha raggiunto l'apice nello scorso week-end, tanto da portare temperature ancora una volta primaverili su colline e montagne. Fortunatamente la situazione sta gradualmente mutando a favore di un clima più invernale non solo per le basse quote, interessate quasi costantemente dalle inversioni termiche, ma anche alle quote più elevate dove l'inverno dovrebbe essere di casa.

Da oggi è in atto un'intrusione di aria più fredda dai Balcani che pian piano andrà ad indebolire l'alta pressione, soprattutto alle quote medio-alte: ne conseguirà un lento e inesorabile calo delle temperature un po' ovunque, ma in particolare sulle montagne dove già dalla prossima notte torneremo a vivere giornate invernali. L'inversione termica sarà ancora presente almeno fino alle prime ore di giovedì, ma le temperature di partenza saranno sicuramente più basse.

Insomma ci aspettano notti ancor più fredde e rigide sulle pianure e nelle valli, mentre in montagna avremo temperature un pizzico più alte ma comunque in un contesto freddo e invernale.

Come avrete immagino, l'alta pressione ha avviato il suo percorso di declino, il quale culminerà entro giovedì grazie all'ingresso di correnti più fredde e instabili dal nord Europa. Le nubi cominceranno ad aumentare da mercoledì sera sul lato tirrenico, ma i fenomeni principali arriveranno giovedì su tante località del centro e del sud. Ne conseguirà un marcato calo delle temperature un po' su tutta Italia ed in particolare in montagna dove sono attese delle nevicate sparse. Possibili nevicate abbondanti in arrivo sulle Alpi di confine.

La situazione potrebbe ulteriormente peggiorare da venerdì, stante l'ingresso di una massa d'aria molto fredda artico-continentale che potrebbe generare le prime nevicate a quote molto basse al sud (ve ne abbiamo parlato in questo articolo).

L'andamento termico della settimana è dunque segnato. Avremo un costante calo delle colonnine di mercurio su tutta Italia, con due fasi ben distinte:

- tra martedì e la notte di giovedì avremo un calo termico leggero in pianura, più netto in montagna e in collina, su tutta Italia.

- da giovedì e fino al termine della settimana le temperature scenderanno in modo repentino su tutta la penisola, sia in montagna che in pianura. Il calo maggiore riguarderà le regioni adriatiche e del sud, dove scenderemo sotto le medie del periodo anche di oltre 9-10°C.