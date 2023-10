L’ANTICICLONE MOSTRO soffoca l’Italia: caldo da record e siccità, quando finirà questa assurda estate?

Anche la prossima settimana debutterà in questo modo:

La mappa si riferisce alle ore centrali di martedi 10 ottobre. Purtroppo non sono previsti cambiamenti sostanziali nella circolazione atmosferica, con il mostro anticiclonico che seguiterà a soggiogare il tempo di tutta l'Europa meridionale e l'Italia.

Fin tanto che non verrà elimitata la radice iberica, non ci sarà nulla da fare. Inoltre sembra anche sparito il calo termico che doveva intervenire da lunedi sull'Italia. Qualcosa potrebbe cambiare nella seconda parte della settimana, ma ne parleremo in altra sede. Prepariamoci quindi ad affrontare l'inizio della settimana tra caldo record, siccità ed una completa assenza di fenomeni.

La seconda mappa mostra le temperature attese al suolo alle ore 14 di lunedi 9 ottobre:

Come anticipato poco sopra, il calo delle temperature che doveva presentarsi ad inizio settimana sembra sia sparito nel nulla. L'estate continuerà senza "se" e senza "ma" su tutta l'Italia con temperature assurde.

Notiamo punte di 33° sulla Romagna, 30-32° in Valpadana, 31° su alcune aree interne del centro e del meridione e 30° su Lazio, bassa Toscana, Sardegna e Sicilia. Quasi tutte le temperature saranno superiori a 25°.

Queste invece sono le temperature al suolo attese alle ore 14 di martedi 10 ottobre:

Ancora 31° sull'Emilia Romagna e sulla Sicilia occidentale, 30° su Sardegna, Lazio, Lombardia e Foggiano. Ancora temperature superiori a 25° praticamente ovunque.

RIASSUMEMDO: L’Italia vive una situazione meteorologica eccezionale, con un anticiclone mostro che domina il tempo da settimane. Il caldo record e la siccità sono le conseguenze di questa anomalia climatica, che non sembra avere fine. Nella prima parte della settimana le temperature resteranno elevate e non ci saranno fenomeni significativi. Nella seconda parte della settimana potrebbe esserci qualche variazione. L’Italia ha bisogno di pioggia e di fresco, ma l’anticiclone mostro non vuole ancora andarsene.

