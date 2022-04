L’anticiclone durerà solo qualche giorno, ritorno del tempo PERTURBATO dal primo di maggio

ANALISI E TENDENZA. Sperimentiamo in queste il rinforzo di un campo di alta pressione associato a condizioni atmosferiche in generale miglioramento. Le nubi lasciano il posto al sole e le temperature subiscono un inevitabile rialzo che le porterà fino ai primi valori di caldo moderato sulle isole maggiori. Proprio su questo settore d’Italia tra giovedì 28 e venerdì 29 la colonnina di mercurio sarà destinata a portarsi fino a valori compresi tra 23/25°C. Queste temperature verranno raggiunte soprattutto nelle località pianeggianti interne, mentre lungo le coste l’azione delle brezze manterrà la colonnina di mercurio sotto i +20°C. Rialzo termico sensibile anche lungo i versanti tirrenici a causa di una debole ventilazione dai quadranti nord-orientali che innescherà il processo della compressione adiabatica. Temperature MASSIME previste dal modello americano GFS per giovedì 28 aprile:

ANTICICLONE MA PER POCHI GIORNI. Il campo anticiclonico previsto sull’Europa nella seconda metà di questa settimana non appare molto solido. I massimi anticiclonici saranno collocati sull’Europa settentrionale, mentre i paesi del Mediterraneo resteranno “terra di nessuno”. Non ci vorrà molto tempo prima che una nuova circolazione ciclonica possa approfittare di questa situazione, portando un nuovo cambiamento del tempo. Analisi al suolo del modello americano GFS per venerdì 29:

WEEKEND DEL PRIMO MAGGIO, TORNA LA PIOGGIA? Gli aggiornamenti di oggi tornano a calcare la mano su un possibile quanto probabile cambiamento del tempo sotto la festività del primo maggio. L’anticiclone andrà ritirando i suoi massimi verso l’Europa occidentale. Una circolazione di correnti più fredde ed instabili da nord approfitteranno del varco lasciato aperto, costituendo lo sviluppo di una depressione sull’Europa centrale. Questa circolazione avrà ripercussioni anche sullo stato del tempo previsto in Italia. Le condizioni atmosferiche vedranno un cambiamento dapprima al nord, poi anche al centro ed al sud.



Così la domenica del primo maggio rischia di trascorrere rovinata dalle nubi se non addirittura dalla pioggia su regioni come Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Marche, Umbria. Rischieranno dei temporali anche la fascia alpina e prealpina. Media Ensemble del modello europeo riferita a domenica 1 maggio:

CONCLUSIONI. Il periodo che ci apprestiamo a vivere vedrà condizioni di variabilità tipicamente primaverili in cui si avvicenderanno splendide (e miti) giornate di sole con fasi di tempo più instabile e fresco. La notizia più confortante arriva senza dubbio dalla pioggia che, secondo questi aggiornamenti, tornerà a bagnare il nostro territorio con una certa regolarità.