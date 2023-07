L'anticiclone delle Azzorre ci prova tra fine Luglio e inizio Agosto

Cosa è successo all'anticiclone delle Azzorre? Uno dei più grandi dilemmi degli ultimi anni, in ambito meteorologico, riguarda proprio questa figura barica quasi del tutto dispersa.

L'anticiclone delle Azzorre è ancora presente, non è certo scomparso. Tuttavia, non riesce più facilmente a trovare lo spazio necessario per raggiungere il Mediterraneo. Negli ultimi anni e decenni, la disposizione delle alte e basse pressioni tra l'Atlantico e l'Europa è gradualmente cambiata (un effetto del cambiamento climatico), favorendo una minore presenza dell'anticiclone delle Azzorre nel Mediterraneo. Invece, l'anticiclone africano trova ampi spazi per spostarsi verso nord fino a coprire l'Italia per periodi di tempo molto più lunghi di una volta.

Sia l'anticiclone delle Azzorre che quello africano sono anticicloni sub-tropicali, ma ciò che li differenzia è il loro luogo di permanenza. L'anticiclone africano rappresenta quella parte dell'anticiclone subtropicale che si trova nel Nord Africa e più precisamente nel deserto del Sahara (anticiclone subtropicale continentale). In questo caso, stiamo parlando di un anticiclone decisamente più caldo, non mitigato dall'oceano.

Ora l'anticiclone africano sta per esalare gli ultimi caldi sospiri (vedi questo articolo), dopodiché si farà da parte grazie all'arrivo di correnti molto più fresche provenienti dall'Atlantico.

Dopo questa rinfrescata potrebbe essere la volta, tanto attesa, dell'anticiclone delle Azzorre. Il suo arrivo è atteso sul finire di Luglio, quando vivremo giornate variabili e non troppo calde.

Ad inizio Agosto l'anticiclone delle Azzorre continuerà ad avvolgere l'Europa centro-occidentale, ma l'eccessiva vicinanza di masse d'aria molto calde nord-africane andranno inevitabilmente ad influenzare l'anticiclone, rendendo costantemente più caldo.

Ad ora, tuttavia, non si prevedono grandi eccessi di temperatura. Le anomalie previste nei primissimi giorni di Agosto parlano di circa 2-3°C di anomalia, insomma clima certamente caldo ma non estremo come quello vissuto in questi ultimi giorni.