L'anticiclone ben presto lascerÃ  spazio a nubi ed instabilitÃ 

Una circolazione di bassa pressione tornerà ad interessare il continente europeo nella prima settimana di aprile. Pertanto le condizioni atmosferiche sono previste in cambiamento anche sul nostro Paese, con effetti che si faranno sentire soprattutto sulle regioni del centro e del nord, dove il tempo inizierà a cambiare già a partire dal prossimo fine settimana. Appare chiaro fin da subito come l'attuale fase anticiclonica avrà una durata limitata allo spazio di una manciata di giornate. Un primo, modesto impulso di instabilità trasportato da correnti nord-occidentali è previsto interessare tra il pomeriggio di sabato e la mattinata di domenica le regioni del versante Adriatico centrale e settentrionale, com temperature in calo e qualche temporale passeggero.

Ecco come viene vista dal modello americano una possibile distribuzione delle precipitazioni nella giornata di PASQUA (domenica 4 aprile):

Le condizioni atmosferiche nei primi giorni della prossima settimana saranno destinate a subire una trasformazione ancor più radicale, con lo sviluppo di una probabile ciclogenesi sull'Europa. La nascita di alcune perturbazioni potranno interessare con maggiore probabilità le regioni del centro e del nord. I venti in quota si provenienza meridionale, avrebbero buone chances di interessare i paesi dell'area mediterranea ed i vortici di bassa pressione collocherebbero il proprio perno sull'ovest Europa. Ecco l'analisi sinottica in quota riferita a mercoledì 7 aprile, nella quale riusciamo a distinguere una circolazione d'aria instabile con lo sviluppo di una saccatura sull'ovest Europa, in Italia la circolazione prevalente dei venti in quota sarebbe di tipo meridionale, con rischio elevato di pioggia per le regioni del nord Italia, caldo al sud: