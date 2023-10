L’ANTICICLONE AFRICANO resiste: temperature ASSURDE in Italia ad inizio ottobre!

Ombrellone, sdraio e persino un posto all'ombra per godersi il fresco nelle ore centrali della giornata. Non vi stiamo raccontando una giornata di pieno luglio, ma l'inizio di ottobre, una situazione che giorno dopo giorno, sta assumendo i connotati dell'eccezionalità. Passino le ottobrate, ma qui si sta davvero esagerando. Il clima sembra ormai fuori controllo con l'estate che sovente "inquina" periodi in cui dovrebbe essere il fresco e la pioggia a comandare la scena meteorologica sul nostro Paese.

Il gobbone anticiclonico africano ancora non molla e resta attaccato come una piattola all'Europa centro-occidentale. Lo vediamo raffigurato in questa mappa termica a 1500 metri prevista per le ore centrali di lunedi 2 ottobre:

Solo le Isole Britanniche e la Scandinavia stanno sperimentando l'autunno. Il resto d'Europa è sotto un'anomalia termo-barica spaventosa, che ha il suo quartier generale tra la Penisola Iberica e il Marocco.

Nei prossimi due giorni ci sarà davvero poco da dire sul tempo in Italia: estate senza "se" e senza "ma", con i 30° che potrebbero essere valicati su molte regioni. Si tratterà della fase culminante dell'alta pressione, che dovrebbe iniziare un po' a cedere da mercoledi al nord, ma ne riparleremo.

Ecco le temperarature al suolo attese in Italia alle ore 14 di domani, lunedi 2 ottobre - si consiglia sempre di ingrandire le immagini per avere un migliore riscontro visivo.

Termometro a 31° sulla Toscana e il sud della Sardegna, 30° sul Lazio, la Campania e il nord della Sardegna. Molte aree con temperature attorno a 28-29°...insomma, sarà il 2 ottobre solo sul calendario.

Nessun cambiamento sostanziale si prospetta per la giornata di martedi 3 ottobre:

31° sulla Sardegna e sul Foggiano, 30° su Romagna, Marche e Lazio, 28-29° su molte regioni.

Come anticipato, il mostro anticiclonico dovrebbe iniziare a mollare la presa al nord tra mercoledi e giovedi, ma con fenomeni davvero scarsi; ancora nulla da segnalare sulle altre regioni.

RIASSUMENDO: L’Italia vive una situazione meteorologica eccezionale, con un’alta pressione africana che porta temperature da record in molte regioni. Si tratta di un fenomeno che evidenzia il cambiamento climatico in atto, con l’estate che si prolunga oltre i limiti stagionali. Nei prossimi giorni non ci saranno sostanziali variazioni, con un clima ancora caldo e secco su gran parte del Paese. Solo al nord si potranno avere alcuni rovesci deboli e sporadici tra mercoledi e giovedi, ma senza intaccare la stabilità dell’anticiclone. L’autunno sembra ancora lontano dall’Italia, che dovrà aspettare ancora per ritrovare il fresco e la pioggia.

