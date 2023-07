L'anticiclone africano duro a morire: grande caldo anche nel WEEK-END

L'anticiclone africano sarà a lungo protagonista nel Mediterraneo, quantomeno fino ad inizio prossima settimana. Ci riferiamo, sia chiaro, principalmente al centro, al sud e alle isole maggiori, che si troveranno sulla traiettoria delle masse d'aria più calde di origine sub-tropicale.

Discorso diverso per il nord, dove dal 21 Luglio si aprirà una fase un po' più instabile e un po' meno calda, grazie all'avanzata di infiltrazioni fresche, in quota, dall'Atlantico. Ve ne abbiamo ben parlato in questo articolo.

Sul resto d'Italia, invece, sarà l'anticiclone a fare la voce grossa per tutta la settimana senza alcuna pausa. Tutti i giorni da qui a domenica saranno molto caldi, anche troppo al sud e sulle isole. Non a caso registreremo tutti i giorni temperature superiori ai 40°C nei settori interni di Sardegna e Sicilia. Da mercoledì questa possibilità riguarderà anche Calabria, Basilicata e Puglia.

Ma anche il week-end, dunque, sarà molto caldo? Ebbene sì. Non sono previste attenuazioni significative del caldo africano. Escludendo il nord, dove il caldo sarà modesto, avremo a che fare con temperature molto alte per il periodo, anche per il pieno di Luglio.

Sabato 22 Luglio ci aspettiamo temperature massime fino a 43-45°C nelle zone interne della Sicilia, fino a 42-43°C in quelle della Puglia e della Basilicata. Si tratta di valori eccezionali, capaci di sfiorare record storici presenti su queste regioni. Grande caldo anch ein Sardegna e lungo la fascia adriatica. Anche al nord possiamo notare punte di 36-37°C in Emilia Romagna.

Il caldo non mollerà assolutamente la presa anche nel corso di domenica 23 Luglio. Troviamo temperature elevatissime sulle isole maggiori, addirittura fino a 44°C nelle zone interne siciliane. Gran caldo afoso sul resto del sud e al centro Italia. Caldo leggermente meno intenso al nord.