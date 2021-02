L'anticiclone africano aleggia sull'Italia, troppo mite anche sui monti

Italia nel cuore dell'anticiclone africano, giornata calda da nord a sud, picchi fino a 20°C.

L'alta pressione africana ha ormai avvolto tutta Italia e al momento nessuna perturbazione è pronta a minacciarla. Questo significa che faremo i conti con l'anticiclone quasi sicuramente fino al termine di febbraio, mentre dai primi di marzo è quasi confermato l'arrivo di aria più fredda da est che quantomeno farà scendere di molto le temperature riportandole intorno alla norma del periodo, ma non sarà quindi un'ondata di freddo, almeno dai dati attuali.

METEO 24 FEBBRAIO 2021 | La giornata sarà molto stabile e praticamente primaverile su tutta Italia. Qualche isolato banco di nebbia presente sulla pianura Padana orientale e lungo le coste tenderà rapidamente a dissolversi nel corso della mattinata, lasciando spazio al Sole. Il clima sarà mite da nord a sud, in particolare su Lazio, Campania, Calabria, Sardegna e Sicilia dove sfioreremo picchi di 19-20°C. Anche al nord l'anticipo di primavera sarà più che evidente: la colonnina di mercurio raggiungerà i 17-18°C su Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Mite anche su colline e montagne, con valori addirittura superiori ai 10-15°C oltre i 1000 metri di altitudine: si tratta di uno dei principali effetti dell'alta pressione, ovvero far aumentare le temperature con più facilità in alta quota rispetto alle pianure.