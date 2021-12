L'alta pressione presto leverà le tende all'Italia: prima il FREDDO, poi la PIOGGIA

Si presenta ancora abbastanza solida l'alta pressione che è stata l'unica protagonista del tempo in Europa durante la settimana scorsa. La vediamo raffigurata nella mappa sinottica relativa alle ore 8 di questa mattina:

I massimi sono ancora ben saldi sulle Isole Britanniche, ma nei prossimi giorni tenderanno a sgretolarsi prima sotto i colpi dell'aria fredda da est, poi nel periodo natalizio per merito delle umide correnti atlantiche.

L'alta pressione, quindi, è giunta al capolinea. Sull'Italia le vicende del tempo della settimana di Natale vedono un rientro freddo al nord ed in parte lungo il versante adriatico tra martedi 21 e mercoledi 22 dicembre, seguito dal dilagare delle piovose correnti atlantiche che saranno le protagoniste a Natale e Santo Stefano.

Il massimo del freddo sull'Italia è previsto mercoledi mattina. Queste sono le temperature a 1500 metri attese nel periodo suddetto:

Punte di -4/-5° al nord, tra 0 e -2° lungo il versante adriatico. I fenomeni saranno però molto scarsi e limitati a qualche breve rovescio lungo il Tirreno.

Dopo questo rientro freddo, le correnti occidentali inizieranno a dilagare sull'Italia con un aumento termico e rischio di piogge al nord e sul Tirreno, con la neve relegata alle Alpi inizialmente a quote non troppo elevate.

La previsione per Natale è ancora un po' incerta. Per questo preferiamo usare la media degli scenari del modello americano imbastita questa mattina per sabato 25 dicembre:

Ecco il flusso di correnti perturbate dall'Oceano che prenderà di mira il nord e le regioni centrali. Piogge sparse e rovesci soprattutto al nord e sul Tirreno, con la quota neve ancora in fase di studio specie sul nord-ovest, dove potrebbero permanere sacche di aria fredda a livello del suolo. Al sud avremo invece un clima più mite, ventoso, ma asciutto.

Il maltempo al nord e al centro, secondo le ultime elaborazioni, dovrebbe permanere anche nella giornata di Santo Stefano, con abbondanti nevicate sulle Alpi.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI

>>> altre località