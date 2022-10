L'alta pressione farà la voce grossa dal WEEK-END, ma con delle eccezioni

Le perturbazioni atlantiche in transito nel Mediterraneo (principalmente al centro e al sud) saranno spazzate via a partire dal week-end da un potente anticiclone africano. L'arrivo del tempo più stabile e mite è ormai una certezza, condivisa da tutti i principali modelli matematici: da sabato ed in particolare da domenica il tempo diverrà molto più stabile su quasi tutta Italia e le temperature cominceranno a salire nettamente durante le ore diurne.

L'exploit dell'anticiclone è atteso ad inizio prossima settimana, come preannunciato in questo articolo, ma le condizioni di stabilità avanzeranno in Italia già dal week-end.

Tuttavia ci sono delle eccezioni:

- SABATO 15 potremmo osservare addensamenti compatti in Sardegna, dove darebbero luogo a brevi piovaschi molto isolati. Nubi sparse in Sicilia e Calabria, senza particolari fenomeni.

- DOMENICA 16 il tempo sarà molto più stabile sulle isole maggiori, mentre avremo un aumento di nuvolosità al nordovest, dove potrebbe dar luogo a brevi pioviggini. Si prospetta una domenica uggiosa su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e probabilmente anche in Liguria. Altrove splenderà il Sole.

Le temperature saliranno soprattutto nel corso di domenica. Eloquenti le massime previste: