L'alta pressione alla conquista dell'Italia, aumentano le temperature

È appena iniziata una settimana dal sapore primaverile e prevalentemente stabile, senza grandi eccessi termici e soprattutto avara di piogge. L'alta pressione è pronta a riconquistare l'Italia per almeno 4-5 giorni, periodo in cui ci sarà davvero poco o nulla da segnalare.

Una forte perturbazione si sta isolando sulla penisola iberica e sul Mediterraneo occidentale: questa massa d'aria fredda e instabile porterà tanto maltempo sulla Spagna e allo stesso tempo favorirà un rinforzo dell'alta pressione sulla nostra penisola. Si tratta di un promontorio anticiclonico che si allungherà dal nord Africa verso l'Italia e favorirà quindi anche un graduale aumento delle temperature.

Previsioni per oggi 16 marzo 2020

Poco o nulla da segnalare per oggi, se non un graduale aumento delle temperature rispetto a ieri nei valori massimi. Qualche nube residua su Puglia meridionale, Sicilia, Calabria e Sardegna, ma senza piogge. Un ammasso nuvoloso è presente nel Canale di Sardegna, ma non minaccia l'Italia.

Cieli sereni su tutto il resto d'Italia.Temperature in lieve aumento nelle massime, con picchi fino a 18°C in Sardegna e sul lato tirrenico tra Toscana e Campania. Altrove massime tra 11 e 15°C.