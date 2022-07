L'alito BOLLENTE sub-tropicale a breve in Gran Bretagna prima di arrivare in Italia

Le temperature aumentano sempre più col passare delle ore non solo in Italia ma anche sul resto dell'Europa centro-occidentale. Ricordiamo, infatti, che il cuore dell'anticiclone africano è situato sulla penisola iberica da diversi giorni, dove sta portando temperature eccezionali e oseremmo dire da record.

La colonnina di mercurio ha superato i 40°C anche a Madrid, che ricordiamo essere situata a circa 700 metri sul livello del mare. Il caldo intenso sta dilagando anche in Francia e a breve avvolgerà quasi tutta la Gran Bretagna.

Il respiro bollente sub-tropicale invaderà l'Inghilterra come se non avesse ostacoli: trattandosi di aria molto calda e quindi molto leggera riuscirà agevolmente a superare i Pirenei invadendo con facilità l'Europa centrale e le isole britanniche, dando vita ad una rapida ma eccezionale ondata di caldo.

Martedì 19 le temperature saliranno vertiginosamente su Londra e dintorni, così tanto da sfiorare i 40°C. Dovessero realmente realizzarsi queste temperature potremo parlare di un record assoluto per la capitale inglese.

Da notare come in Gran Bretagna siano previste isoterme vicine ai +25°C a 850hpa, ovvero circa 1550 metri di altitudine!

Parte di quest'aria calda si muoverà agevolmente sin verso Norvegia, Svezia e Finlandia favorendo un netto aumento della temperatura. Parliamo di settori sub-polari, dove temperature superiori ai 30°C al suolo sono davvero rare!

Dopo la visita all'Europa centro-settentrionale l'anticiclone africano si concentrerà con vigore sul Mediterraneo centrale, ovvero sull'Italia, proprio tra mercoledì 20 e sabato 23. Le temperature, già ora molto alte, saliranno ulteriormente su tutta la penisola fino a raggiungere o addirittura superare i 40°C su Val Padana e settori interni del centro e del sud.