L'AFFONDO FREDDO dei primi di aprile: tutte le ultimissime!

L'affondo artico per i primi giorni di aprile si scorge sulle carte da almeno 36 ore.



Come sempre accade con i modelli quando si parla di previsione a lungo termine e si fiuta "qualcosa di grosso", lo scenario viene proposto per un paio di emissioni, poi "messo in naftalina" o deviato sensibilmente più lontano dal nostro Paese, infine spesso ripreso e portato avanti con determinazione, oppure scartato del tutto.



Oggi siamo nella fase della "deviazione verso est" della colata artica che dovrebbe investire l'Europa centrale tra venerdì 3 e sabato 4 aprile, ma la tesi ufficiale del mancato affondo verso sud, viene smentita da molte corse cosiddette "perturbatrici" che dimostrano quanto questo scenario sia ancora ampiamente possibile. Qui sotto ne vediamo un paio:

Da notare che, nel caso andasse in porto, saremmo raggiunti da una vasta massa d'aria fredda che, sebbene non gelida come quella che è arrivata da est in questi giorni, risulta comunque più umida, più instabile e foriera di contrasti non trascurabili. Eccola a 1500m vista nell'emissione cosiddetta di "controllo" del modello americano sempre per la notte su sabato 4 aprile:

Come mai allora questa "deviazione" verso levante contemplata da molte emissioni ufficiali odierne, come si vede qui sotto?