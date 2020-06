Italia divisa in due nel week-end, forte maestrale e fresco al sud

Mancano ormai pochi giorni al solstizio d'estate ma questa prima parte di giugno ha lasciato intravedere davvero ben poco della bella stagione, mostrando tutte le difficoltà dell'anticiclone africano nel raggiungere il Mediterraneo.

Da diverse settimane si susseguono ondata di fresco e temporali, i quali tendono ad accanirsi spesso sulle solite aree come i monti, la pianura Padana e le zone interne del centro-sud. Le uniche regioni dove l'estate sembra voglia realmente iniziare sono Sardegna, Sicilia e Calabria: pochi temporali, clima gradevole e qualche picco oltre i 30°C sono gli elementi salienti degli ultimi giorni.

Nei prossimi giorni tuttavia i ruoli si invertiranno: il nord vedrà finalmente una parvenza d'estate e le prime temperature sopra i trenta gradi, mentre il centro-sud dovrà fare i conti con una vera e propria sferzata fresca proveniente dall'est Europa.

Week-end turbolento al sud, arriva il maestrale

Aria molto fresca proveniente dall'est Europa invaderà il centro-sud tra domenica 21 e lunedì 22, portando così venti sostenuti di maestrale ed un calo significativo delle temperature. Le forti raffiche di vento interesseranno perlopiù Sardegna, Puglia, Basilicata e Calabria, dove toccheranno i 50-60 km/h.

Le temperature scenderanno di diversi gradi su tutto il sud e il lato adriatico: massime non oltre i 23-25°C in pieno giorno, molto fresco di sera e di notte.

Occhio ai temporali: lo scorrimento dell'aria fresca su quella più calda determinerà acquazzoni e temporali anche forti nelle ore pomeridiane di domenica e lunedì. Questi fenomeni interesseranno principalmente Basilicata, Campania, Calabria e zone interne di Puglia, Abruzzo, Lazio, Sicilia. Cieli spesso sereni sulle coste, soprattutto sul lato adriatico, seppur con clima ventilato.

Più caldo al nord

Mentre il sud farà i conti con vento e clima più fresco, il nord sarà sovrastato dall'anticiclone. Le temperature saliranno oltre i 29-30°C su gran parte della pianura Padana e il tempo si presenterà spesso stabile. Tuttavia non è da escludere la formazione di isolati temporali di calore pomeridiani sull'arco alpino e in pianura Padana, in grado di arrecare pochi minuti di instabilità e anche grandinate.