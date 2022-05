Isolati ma FORTI temporali in atto al nord, DOMANI altri fenomeni intensi!

Come previsto nei precedenti aggiornamenti l'instabilità è tornata a mostrarsi su alcuni settori del nord Italia, grazie ad un parziale indebolimento dell'anticiclone. L'ingresso di correnti più secche e fresche (in alta quota) sul nordovest ecco che si sviluppano intensi contrasti termici e igrometrici, che danno vita a isolati ma potenti temporali.

Forti temporali stanno colpendo Piemonte e Lombardia, dando vita a grandinate, forti raffiche di vento e piogge a carattere di nubifragio. Si tratta di fenomeni sparsi e non diffusi, pertanto è facile imbattersi in località duramente colpite dai temporali ed altre dove non si registra nemmeno 1 mm di pioggia.

Domani il maltempo concederà il bis: il flusso instabile occidentale sarà ancora ben presente sulle regioni settentrionali, pertanto sarà facile imbattersi in nuovi acquazzoni e temporali isolati.

Un po' di nubi e qualche acquazzone potrà presentarsi già al mattino su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria, mentre i fenomeni più intensi arriveranno tra pomeriggio e sera.

I rovesci e i temporali saranno molto isolati seppur localmente di forte entità. Le regioni dove potranno più facilmente svilupparsi saranno Piemonte, Valle d'Aosta, Emilia, Lombardia, Trentino alto Adige. Qualche fenomeno molto raro anche in Veneto, Friuli Venezia Giulia e zone interne di Toscana, Abruzzo, Marche, Lazio e Sardegna.

Sul resto d'Italia tempo più stabile e caldo ancora intenso.