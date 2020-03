Islanda sepolta dalla neve, dallo spazio appare tutta bianca

Gli effetti di un vortice polare estremamente compatto per tutta la stagione invernale sono ben evidenti sull’Islanda così come su tutte le regioni situate a nord del circolo polare artico. Le violente tempeste artiche che tra dicembre e febbraio si sono susseguite sull’Atlantico settentrionale hanno sempre investito in pieno l’Islanda, dove raffiche di vento estreme e bufere di neve hanno creato non pochi disagi. L’ultima tempesta, Dennis, è stata la più violenta non solo di questo inverno ma degli ultimi decenni.

Questo è il frutto di un vortice polare sempre compatto, che ha prediletto le regioni polari e sub-polari: qui si sono concentrate la maggior parte delle perturbazioni e le masse d’aria più fredde, mentre alle latitudini temperate, come il Mediterraneo, sono prevalsi gli anticicloni con clima mite e soprattutto siccitoso.

Ora, dopo innumerevoli nevicate e giorni gelidi, l’Islanda si presenta totalmente bianca, dalle coste sino alle aree più interne.