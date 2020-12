Irruzione polare lunedì: NEVE al nord, maltempo e libeccio fino a 100 km/h al centro-sud

Mentre il centro-sud fa ancora i conti con un'ondata di maltempo carica di pioggia e anche nevicate fino in collina, un'altra intensa perturbazione si sta incamminando verso il Mediterraneo, pronta ad interessare l'Italia ad inizio prossima settimana. Si tratta, in questo caso, di un vasto ciclone polare che si posizionerà sulla Francia e porterà i suoi effetti su quasi tutta Italia.

PRIMI FENOMENI DA DOMENICA SERA | Domenica sera arriveranno i primi effetti di questa grande perturbazione polare: le nubi aumenteranno sensibilmente su tutto il nord e le prime nevicate fino in pianura si affacceranno su Piemonte, Lombardia e Liguria (qui quasi lungo le coste). Le temperature saranno già idonee per la neve sul nord-ovest.

Nel frattempo migliorerà momentaneamente su tutto il centro-sud dopo le piogge di domani mattina e del pomeriggio.



LUNEDI' CON MALTEMPO INTENSO