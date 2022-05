Irruzione FRESCA in settimana, tanti TEMPORALI da nord a sud su molte zone

Il prosieguo di settimana ci riserverà tanta instabilità determinata da una vera e propria irruzione di aria fresca e secca (in alta quota) proveniente dal nord Europa. L'anticiclone sarà il grande assente di questa primissima parte di maggio e proprio per tal motivo l'aria fresca troverà campo libero per avvolgere l'Italia e portare instabilità da nord a sud.

L'apice dell'instabilità arriverà tra giovedì, venerdì e sabato quando l'aria fresca irromperà nel Mediterraneo andando ad alimentare una depressione nel basso Mediterraneo.

Trattandosi pur sempre di instabilità i fenomeni saranno irregolari e quindi disomogenei: ci aspettiamo temporali sparsi ma localmente intensi su parte di Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia, zone interne della Liguria, Trentino, Toscana, Lazio, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania. Fenomeni isolati su Sardegna, Puglia, Molise, Calabria. Fenomeni più presenti su Calabria, Sicilia e Basilicata.

Gli accumuli totali di pioggia che potremmo registrare fino al termine della settimana potrebbero risultare interessanti nel complesso, soprattutto per regioni pesantemente colpite dalla siccità come quelle nordoccidentali e l'Appennino, come indicato dalla mappa sopra.