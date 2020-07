Irrompe il maestrale, calano le temperature a partire dal nord

La violenta ondata di temporali che ieri si è abbattuta sulle regioni del nord, specie tra Lombardia e Veneto dove i danni non sono mancati, ha prontamente lasciato spazio a correnti più fresche e secche che hanno determinato un calo delle temperature.

Questa mattina i venti di bora e maestrale si fanno sentire su tutto il lato adriatico, con raffiche anche notevoli su Romagna e Marche, mentre al nord il calo delle temperature è già arrivato. Pochi ammassi nuvolosi sul versante adriatico, mentre altrove i cieli si presentano generalmente sereni o poco nuvolosi.

Previsioni per oggi 12 luglio 2020



Giornata serena su quasi tutta Italia, eccezion fatta per isolati rovesci sull'Appennino centrale e l'arco alpino nel corso del pomeriggio.

Vento sostenuto su tutto il lato adriatico, Toscana, Lazio, Sardegna, Sicilia: raffiche di grecale fino a 60 km/h sulle regioni centrali, mentre il maestrale soffierà in Puglia e isole maggiori fino a 40-50 km/h.

Temperature in calo al nord rispetto a ieri: le massime non andranno oltre i 26-27°C, mentre al sud ancora possibili picchi massimi fino a 30-32°C su Lazio, Campania, Sardegna, Sicilia.