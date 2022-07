Irrompe aria più fresca fra oggi e domani, brusco calo termico e forti temporali su molte zone

L'anticiclone africano ha ormai le ore contate: fra oggi e domani irromperà infatti aria nettamente più fresca proveniente dal Nord-Europa che determinerà la fine della grande ondata di calore ormai in atto da diverse settimane sull'Italia.

L'arrivo di questo impulso fresco determinerà un brusco calo termico entro Venerdì, in particolar modo sul nord-est e al centro-sud, dove sulle regioni adriatiche si prevede una flessione anche di 6-8 gradi rispetto agli ultimi giorni. Inoltre avremo un peggioramento delle condizioni meteo con piogge e temporali, che questa volta colpiranno soprattutto il centro-sud.

Oggi avremo tempo inizialmente stabile su gran parte d'Italia. Fra tarda mattina e pomeriggio, rapido peggioramento con piogge e frequenti temporali su nord-est e zone interne e appenniniche del centro-sud, con locali sconfinamenti lungo le coste adriatiche. In serata/nottata l'afflusso di aria più fresca in discesa sull'Adriatico (fronte freddo) provocherà fenomeni anche di forte intensità sul centro-sud lato adriatico, in particolare su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia. Possibilità di forti colpi di vento e grandinate durante i temporali.

Dal pomeriggio/sera di oggi forti temporali attesi sulle regioni adriatiche



Domani, Venerdì, ancora maltempo al Sud, fra Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, con piogge e frequenti temporali, localmente intensi. Bello invece al centro-nord. Attenzione ai forti venti settentrionali che soffieranno su gran parte del centro-sud, più intensi sulle regioni adriatiche. Le temperature saranno, come detto, in netto calo su regioni adriatiche e al Sud. Più lieve il calo termico al centro-nord, dove il caldo si farà sentire di più ma non sarà intenso e afoso come nei giorni passati.