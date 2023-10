Ipotesi FREDDO e prime nevicate a quote basse, cosa c'Ã¨ di vero

L'autunno tra pochi giorni riaprirà i battenti dopo una prima parte d'ottobre davvero da incubo. L'anticiclone africano si farà finalmente da parte nel corso del week-end, lasciando così campo aperto alle prime perturbazioni atlantiche della stagione.

Alcune di queste potrebbero transitare sull'Italia tra domenica e metà della prossima settimana, favorendo le prime piogge autunnali e anche qualche locale forte rovescio. Ovviamente le temperature cominceranno a scendere, soprattutto al nord e sul lato tirrenico, avvicinandosi alle medie del periodo dopo svariate settimane di sopra media termico.

Dopo questi passaggi perturbati si aprono varie strade, tra cui quella della prima ondata di freddo della stagione, anche piuttosto in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Questo scenario è stato mostrato più volte dai principali centri di calcolo negli ultimi due giorni, ma ovviamente si tratta di soluzioni molto labili e ancora molto lontane, suscettibili di cambiamenti.

Alla base di questa improvvisa e inaspettata ondata di freddo ci sarebbe un rinforzo della pressione sul mare del nord e la Scandinavia, la quale devierebbe le correnti fredde dell'est verso l'Europa centrale e l'Italia. Eloquente il modello americano che ci mostra un'irruzione fredda di tutto rispetto tra 19 e 20 ottobre, diretta principalmente sul lato adriatico. In tal caso la temperatura crollerebbe di almeno 8-10°C sotto le medie del periodo e arriverebbero i primi fiocchi di neve in alta collina in Appennino.

Il modello canadese GEM ci propone una soluzione nettamente più tardo autunnale, con l'ormai dimenticata interazione tra Atlantico e freddo dell'est. Questa interazione avrebbe come conseguenza l'arrivo di tanta pioggia specie al nord e al centro, oltre che tanta neve in montagna.

La media degli scenari di GFS conferma la possibilità di un'ingerenza fredda attorno al 19-20 ottobre. Le masse d'aria fredde situate ad est potrebbero rappresentare un fattore determinante nell'evoluzione meteo dell'Italia nella seconda metà del mese. Saranno fondamentali i prossimi aggiornamenti al fine di inquadrare con più chiarezza il destino di questa prima ondata di freddo stagionale.