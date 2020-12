INVERNO: la sua affermazione in Italia si gioca sul filo dei km, ecco perchè!

Un fugace afflusso freddo e una nevicata non fanno necessariamente inverno, anche se l'inverno italico va ad episodi, considerata la nostra latitudine, l'orografia e la mancanza del quartier generale del vortice polare sull'Europa, oltre al fatto che da ormai molti anni il clima si sta riscaldando.



Cosa serve invece per far decollare la stagione? Serve ad esempio che il ramo del vortice polare in discesa sulla Francia e colmo di aria fredda (anche se non freddissima essendo di estrazione oceanica) non si areni sul posto o peggio ancora sprofondi verso l'estremo ovest del Continente.



In quel caso sull'Italia lo Scirocco avrebbe vita facile infilandosi sin sul catino padano e determinando quella situazione di "impasse" stagionale che ormai ci stiamo trascinando dal 5-6 dicembre. Eccovi un paio di esempi termici con la situazione prevista per l'inizio della prossima settimana a 1500m, siamo tra lunedì 28 e martedi 29 dicembre:

L'aria fredda che vediamo sul catino padano è ancora quella affluita da nord che resiste agli attacchi del Libeccio teso o dell'Ostro ma da ovest sta provando a farsi strada altra aria fredda di origine artica marittima che potrebbe riservarci anche un Libeccio molto più fresco ed instabile e foriero di altre precipitazioni, anche nevose.



Se questo freddo artico, come sembra, ma solo al 55% per ora, dovesse sfondare ulteriormente verso est, allora si che la stagione entrerebbe nel vivo. Del resto il vortice polare sta vivendo una fase di disturbo che raramente si osserva durante il periodo natalizio con conseguenze che ancora non possiamo decifrare chiaramente.



Una volta di più dunque sarebbe da "portare a casa" questa irruzione fredda, magari attenuata, magari modesta, ma sufficiente ad allontanare lo spettro di una situazione primaverile decisamente anticipata e fuori luogo.



Chiaro che la situazione è al limite; lo si evince da questa mappa del modello europeo per lunedi 28 dicembre a 1500m, guardate come il Libeccio, sfruttando un mare ancora tiepido, si mangi il freddo affluito solo domenica 27, limitandolo a nord del Po:

Nelle ultime emissioni modellistiche però ci sono segnali di "sfondamento" verso est di tutta la circolazione depressionaria, già entro mercoledi 30 dicembre, è questo è certamente un buon segno. Seguite dunque tutti gli aggiornamenti!