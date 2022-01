Inverno ancora in pausa, FORTE anticiclone in arrivo: quanto durerà?

Dopo la breve parentesi invernale che dall'Epifania ci ha accompagnato fino ad oggi, ecco che l'inverno si rimette in pausa. Esattamente come avvenuto tra Natale e Capodanno, l'alta pressione tornerà ad espandersi con vigore su tutto il Mediterraneo centro-occidentale determinando condizioni di forte stabilità ed anche un aumento delle temperature.

Il rinforzo dell'anticiclone è già in atto su tutta Italia, ma almeno fino a domani bisognerà fare i conti con residui refoli freddi da est che daranno vita a qualche nevicata fino a bassa quota su alcuni settori del centro Italia (ve ne abbiamo parlato in questo articolo). Dopo questa rapida retrogressione fredda si aprirà ufficialmente un nuovo periodo stabile e anticiclonico per tutta la penisola.

Sole e nebbie torneranno protagoniste delle nostre giornate, oltre al fenomeno dell'inversione termica: se da un lato avremo notti rigide in pianura, dall'altro avremo un netto aumento termico in montagna e sulle colline. In particolare tra venerdì 14 e domenica 16 è molto probabile un sensibile aumento delle temperature sia sulle Alpi che in Appennino, anche di oltre 10-15°C rispetto ai valori attuali.

L'anomalia rispetto alle medie del periodo potrebbe essere anche di 8°C: parliamo di temperature primaverili per i nostri rilievi, seppur inferiori rispetto all'eccezionale ondata di caldo anomalo arrivata a Capodanno (dove le temperature erano salite di oltre 14°C sopra le medie del periodo).

Ma quanto durerà l'anticiclone? Molto probabilmente l'apice si concretizzerà tra 14 e 16 gennaio, dopodiché è sempre più possibile un rapido cedimento della struttura anticiclonica ad opera di correnti più fredde settentrionali.

Nella prima metà della prossima settimana, soprattutto tra i giorni di martedì 18 e mercoledì 19, potrebbe farsi largo aria nettamente più fredda da nord/nord-est che oltre ad indebolire l'anticiclone farebbe scendere le temperature in modo sensibile su tutta la penisola. Ma su questa nuova incursione invernale ne riparleremo meglio in un prossimo aggiornamento!