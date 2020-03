Inverno 2019-2020: ecco il "DISASTRO TERMICO" avvenuto su Europa e Continente Asiatico

Siamo reduci dal peggiore inverno che l'ultima storia recente ha saputo confezionare. Un inverno inesistente...MAI NATO, dove le ondate fredde sono state brevissime e surclassate da interminabili periodi miti.

Non stiamo parlando solo dell'Italia, ma di tutta Europa...anzi, di quasi tutto il Continente Asiatico. Basta citare la carenza di neve a Mosca nel periodo natalizio; le "bordate favoniche bollenti" sul nord-ovest italiano e le continue tempeste che hanno flagellato i settori settentrionali del nostro Continente.

Adesso, il "non-inverno" 2019-2020 fa ancora più impressione sulle carte termiche riepilogative. Vi mostriamo la mappa termica globale (vi consigliamo di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo).

La stagione invernale 2019-2020 ha fatto registrare anomalie termiche al rialzo di oltre 4° su quasi tutto il Continente Asiatico e sui settori centro-orientali europei...davvero un'enormità!

Sul resto d'Europa e sull'Italia gli esuberi termici dalla media sono stati tra 2,5° e 3°...anche in questo caso si tratta di un'enormità.

Anche la costa orientale degli Stati Uniti quest'anno non ha "brillato" (come è solito fare); ritroviamo difatti anomalie al rialzo tra i 2 e i 3°.

Possiamo tranquillamente dire che l'inverno si sia manifestato solo nella parte settentrionale del Continente Americano con intrusioni anche verso la costa del Pacifico. In questi settori abbiamo avuto anomalie al ribasso attorno a 2-2,5°. Anomalie al ribasso di oltre 2°, infine, sono state riscontrate in prossimità dell'Arabia Saudita e in Giappone.

Situazione meteo LIVE: