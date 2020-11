INVERNATA di metà novembre sull'Europa: quanto c'è di vero?

Da giovedì 12 l'Europa diverse mappe del modello americano evidenziano un quadro barico che solitamente si può osservare in pieno inverno (o meglio quando l'inverno arrivava davvero).



Infatti mostra un vasto anticiclone coinvolgere il nord del Continente e la Russia, deviando verso sud le grandi depressioni atlantiche e costringendo parimenti le masse d'aria fredde ormai presenti ad est, a muoversi con moto retrogrado sino a sfiorare anche il nostro Paese.



Ecco una mappa barica prevista per venerdì 13 novembre dal modello americano a 5500m e al suolo:

Fossimo stati in pieno inverno probabilmente ci sarebbero state molte chances di osservare quella massa d'aria gelida raggiungerci da est ed interagire con i vortici depressionari atlantici, dando vita a nevicate a quote anche prossime alla pianura, mentre a metà novembre è più difficile che il freddo possa conservarsi nel suo movimento retrogrado verso territori ancora particolarmente tiepidi.



Ne consegue un fisiologico assottigliamento della lingua fredda, che finisce per arrivare ai nostri confini ormai scarica o solamente sotto forma di spiffero freddo, anche perché costretto a "combattere" con l'orografia abbastanza contorta che ci separa da un contatto diretto con la massa stessa.



Più facile allora che devi, pur sempre attenuata, verso il centro Europa e perda rapidamente importanza. Ecco allora un'evoluzione a livello termico prevista per sabato 14 a 1500m, che evidenzia proprio la difficoltà di movimento del freddo verso ovest: solo il nostro settentrione viene raggiunto a stento dai venti da est:

Questo però non significa che questo schema barico non possa essere un segnale per una seconda e ben più robusta irruzione, magari spostata verso fine mese, prima cioè che impazzi il vortice polare con le sue correnti da ovest, neutralizzando questo tipo di configurazioni.



Tenete presente che negli ultimi anni da est è arrivato ben poco: vedere a novembre sulle mappe schemi del genere, è già tanto "grasso che cola". Seguite gli aggiornamenti.