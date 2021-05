INTERVISTA ALL'ESPERTO sul tempo dei prossimi 10 giorni

REDAZIONE: in quali giorni e dove sarà più probabile la pioggia sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: fino alla fine di maggio e nei primi giorni di giugno le piogge tenderanno a concentrarsi al nord, specie su Alpi, Prealpi e settori di pianura posti a nord del Po. Qualche rovescio sarà possibile anche nelle aree interne dell'Italia centrale.

REDAZIONE: Quali saranno le aree italiane interessate da pioggia più abbondante nei prossimi giorni?

TEAM MeteoLive.it: le aree alpine e il Triveneto saranno le aree maggiormente battute dalle piogge nei prossimi giorni.

Puoi comunque tenere sotto controllo la situazione attraverso le nostre mappe aggiornate più volte al giorno: >> dove pioverà di più nei prossimi 3, 5 e 10 giorni

REDAZIONE: quando sarà possibile una ondata di caldo e quali regioni è più probabile che vengano colpite?

TEAM MeteoLive.it: tra lunedi 24 e giovedi 27 maggio è attesa un'ondata di caldo al centro, ma soprattutto al sud e sulle Isole, dove in alcuni casi potrebbero essere valicati anche i 35°; nessuna ondata di caldo invece per il nord.

REDAZIONE: Quando ci saranno anomalie di temperature più marcate rispetto alla norma stagionale?

TEAM MeteoLive.it: nelle aree interne del centro e sulle Alpi nella giornata di giovedi 20 maggio sono attese anomalie al ribasso rispetto alla media fino a 7-8°. Tra lunedi 24 e martedi 25 maggio sono attese anonalie al rialzo rispetto alla media fino a 8-9° all'estremo sud e sulla Sicilia!

REDAZIONE: Quando saremo nuovamente interessati da un'area importante di bassa pressione (inferiore a 1.000hPa)?

TEAM MeteoLive.it: la probabilità che l'italia resti sotto una zona di bassa pressione inferiore a 1000mb sono al momento molto basse.

REDAZIONE: Quando e dove saranno probabili venti abbastanza forti sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: giovedi 20 maggio sono previsti venti forti da nord su tutto il centro-sud. Sabato 22 maggio libeccio moderato sul Mar Ligure, così come tra lunedi 24 e martedi 25 maggio.

REDAZIONE: Nei prossimi giorni, quando e su quali zone le previsioni risulteranno poco attendibili e quindi ancora soggette a possibili variazioni anche rilevanti?

TEAM MeteoLive.it: fino a domenica 23 maggio le previsioni in Italia saranno abbastanza attendibili. A partire da lunedi 24 maggio l'attendibilità sarà calo fino a diventare piuttosto bassa sull'Italia nella giornata di mercoledi 26 maggio.



