INTERVISTA ALL'ESPERTO sul PEGGIORAMENTO della PROSSIMA SETTIMANA

Intervista al team di MeteoLive.it per segnalarti le condizioni meteo più rilevanti previste per la settimana prossima, attraverso l'ausilio di speciali mappe probabilistiche, specifiche per le previsioni anche a lungo termine.

REDAZIONE: in quali giorni e dove sarà più probabile la pioggia sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: durante la settimana prossima le giornate più piovose sarano martedi 11 e mercoledi 12 maggio, anche se tutta la settimana vedrà piogge a macchia di leopardo in Italia. Le regioni maggiormente interessate saranno quelle centro-settentrionali, ma qualche precipitazione è prevista arrivare anche al sud.

REDAZIONE: Quali saranno le aree italiane interessate da pioggia o neve più abbondante la settimana prossima?

TEAM MeteoLive.it: per ciò che concerne il settentrione, le piogge saranno abbondanti lungo tutta la fascia prealpina, l'alta pianura, il nord-est e la Liguria. Al centro piogge intense sono attese tra Toscana, Umbria occidentale e alto Lazio.

Puoi comunque tenere sotto controllo la situazione attraverso le nostre mappe aggiornate più volte al giorno: >> dove pioverà di più nei prossimi 3, 5 e 10 giorni

REDAZIONE: quando sarà possibile una ondata di freddo e quali regioni è più probabile che vengano colpite?

TEAM MeteoLive.it: la prossima settimana il tempo sarà perturbato, ma non freddo. Di conseguenza non si prevedono ondate di freddo tardive in Italia. Ovviamente sotto le precipitazioni non farà di certo caldo, anzi, le temperature saranno al di sotto della media climatologica di qualche grado.

REDAZIONE: Quando ci saranno anomalie di temperature più marcate rispetto alla norma stagionale?

TEAM MeteoLive.it: nella giornata di martedi 11 maggio (la più perturbata della settimana) si prevedono anomalie termiche negative rispetto alla media al nord e su parte del centro, positive invece al sud. Ecco la mappa riassuntiva:

REDAZIONE: Quando saremo nuovamente interessati da un'area importante di bassa pressione (inferiore a 1.000hPa)?

TEAM MeteoLive.it: anche se il tempo sarà spesso perturbato, la probabilità di avere depressioni inferiori a 1000 mb sull'Italia si manterrà molto bassa (attorno al 10-15%).

REDAZIONE: Quando e dove saranno probabili venti abbastanza forti sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: tra lunedi 10 e martedi 11 maggio si prevedono forti venti di Scirocco e Ostro lungo tutti i bacini di ponente e la Sardegna. Mercoledi 12 il vento soffierà forte da Maestrale sulla Sardegna e Libeccio sulle altre zone d'Italia,

REDAZIONE: Nei prossimi giorni, quando e su quali zone le previsioni risulteranno poco attendibili e quindi ancora soggette a possibili variazioni anche rilevanti?

TEAM MeteoLive.it: l'ondata di maltempo attesa per l'inizio della settimana prossima è ormai molto attendibile, con probabilità tra il 70 e il 75%. L'attendibilità invece decresce in merito al tempo che potrebbe esserci in Italia dopo mercoledi 12 maggio.



