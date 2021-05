INTERVISTA ALL'ESPERTO: SOLE o MALTEMPO sull'Italia nei prossimi giorni?

Intervista al team di MeteoLive.it per segnalarti le condizioni meteo più rilevanti previste per i prossimi giorni, attraverso l'ausilio di speciali mappe probabilistiche, specifiche per le previsioni.

REDAZIONE: in quali giorni e dove sarà più probabile la pioggia sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: nella giornata di domani, venerdi 14 maggio, sono attesi rovesci o temporali su gran parte d'italia, segnatamente al nord e al centro. Sabato 15 maggio i rovesci saranno più probabili al sud, mentre tra lunedi 16 e mercoledi 19 maggio gli acquazzoni interesseranno più direttamente il nord-est e le zone interne dell'Italia centrale, prima di una pausa dei fenomeni attesa attorno al 20 maggio.

REDAZIONE: Quali saranno le aree italiane interessate da pioggia più abbondante nei prossimi giorni?

TEAM MeteoLive.it: sicuramente il settore di nord-est, in modo particolare Trentino, Veneto, Friuli, fino alla fascia prealpina lombarda saranno le aree maggiormente battute dalle piogge nei prossimi giorni.

REDAZIONE: quando sarà possibile una ondata di caldo e quali regioni è più probabile che vengano colpite?

TEAM MeteoLive.it: per il momento non si prevedono ondate di caldo intense sull'Italia almeno fino alla fine del mese. Tuttavia, attorno al giorno 20, l'alta pressione potrebbe venirci a trovare per qualche giorno, facendo lievitare i termometri specie al centro e al meridione, ma almeno per il momento sembra trattarsi di un caldo normale, poco fastidioso e senza punte termiche eccessive.

REDAZIONE: Quando ci saranno anomalie di temperature più marcate rispetto alla norma stagionale?

TEAM MeteoLive.it: fino al prossimo week-end avremo anomalie termiche negative sulla nostra Penisola, fino a 4-5° in meno rispetto alla media nelle aree interne del centro e sulle zone montuose del nord. All'inizio della settimana prossima, indicativamente fino a mercoledi 19 maggio, si apprezzerà un sopramedia di 3-4° sulle estreme regioni meridionali e la Sardegna; temperature attorno alle medie sulle pianure del nord ed ancora leggermente al di sotto nelle aree interne del centro e zone montuose dell'Italia settentrionale.

REDAZIONE: Quando saremo nuovamente interessati da un'area importante di bassa pressione (inferiore a 1.000hPa)?

TEAM MeteoLive.it: fino al giorno 20 maggio, la probabilità di essere interessati da un'area di bassa pressione inferiore a 1000 mb risulta molto bassa.

REDAZIONE: Quando e dove saranno probabili venti abbastanza forti sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: sabato 15 maggio saranno possibili venti forti di Maestrale sulla Sardegna, la Sicilia e le estreme regioni meridionali. Venti forti di Libeccio anche sul Mar Ligure. Tra lunedi 17 e martedi 18 maggio ancora Maestrale forte sulla Sardegna e sul medio-basso Tirreno.

REDAZIONE: Nei prossimi giorni, quando e su quali zone le previsioni risulteranno poco attendibili e quindi ancora soggette a possibili variazioni anche rilevanti?

TEAM MeteoLive.it: fino al prossimo fine settimana le previsioni sono giudicate attendibili. La prossima settimana avremo invece un'incertezza crescente stante le condizioni assai variabili dello stato del tempo.



