Intervista all'esperto MEDIO TERMINE: come potrebbe evolvere il tempo in Italia?

Intervista al team di MeteoLive.it per segnalarti le condizioni meteo più rilevanti previste per i prossimi giorni, attraverso l'ausilio di speciali mappe probabilistiche, specifiche per le previsioni a lungo termine.

REDAZIONE: in quali giorni e dove sarà più probabile la pioggia sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: tra le giornate di giovedi 22 e venerdi 23 aprile la pioggia sarà probabile soprattutto al meridione e nelle aree interne del centro, meno al nord. La prossima settimana invece la pioggia dovrebbe frequentare soprattutto il nord, specie tra martedi 27 e mercoledi 28 aprile.

REDAZIONE: Quali saranno le aree italiane interessate da pioggia o neve più abbondante nei prossimi giorni?

TEAM MeteoLive.it: nelle giornate di giovedi 22 e venerdi 23 aprile la pioggia frequenterà le aree interne del centro e il meridione; tra martedi 27 e mercoledi 28 le regioni settentrionali, specie i settori posti a nord del fiume Po. Puoi comunque tenere sotto controllo la situazione attraverso le nostre mappe aggiornate più volte al giorno: >> dove pioverà di più nei prossimi 3, 5 e 10 giorni

REDAZIONE: quando sarà possibile una ondata di freddo e quali regioni è più probabile che vengano colpite?

TEAM MeteoLive.it: al momento non sono previste, per fortuna, ulteriori ondate di freddo in Italia. Tra mercoledi 21 e venerdi 23 aprile avremo comunque un clima fresco, un po' freddo solo dove avverranno i rovesci più intensi.

REDAZIONE: Quando ci saranno anomalie di temperature più marcate rispetto alla norma stagionale?

TEAM MeteoLive.it: nella giornata di giovedi 22 aprile avremo anomalie al ribasso rispetto alla media di 7-8° in prossimità dell'Appennino centro-meridionale:

Nella giornata di domenica 25 aprile avremo anomalie al rialzo rispetto alla media di 5-6° su alcune aree del settentrione:

REDAZIONE: Quando saremo nuovamente interessati da un'area importante di bassa pressione (inferiore a 1.000hPa)?

TEAM MeteoLive.it: la probabilità risulta per il momento bassa anche a lungo termine. Avremo 10-20% di probabilità al centro-nord all'inizio della settimana prossima:

REDAZIONE: Quando e dove saranno probabili venti abbastanza forti sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: tra lunedi 26 e martedi 27 aprile sono probabili venti forti di Scirocco sulla Sardegna, in probabile estensione al meridione e parte del centro mercoledi 28 aprile.

REDAZIONE: Nei prossimi giorni, quando e su quali zone le previsioni risulteranno poco attendibili e quindi ancora soggette a possibili variazioni anche rilevanti?

TEAM MeteoLive.it: le piogge previste al centro e al sud fino a venerdi godono di buona attendibilità. Le piogge attese al nord durante la prossima settimana presentano ancora un'attendibilità media, anche se l'affidabilità della previsione sta aumentando. Attualmente viene stimata attorno al 55%

Considerata la distanza temporale ti consigliamo di continuare a seguire i nostri nuovi aggiornamenti per avere sempre la previsione realmente più probabile, MeteoLive.it continuerà a monitorare la situazione per te e a segnalarti le condizioni meteo più RILEVANTI previste per i prossimi 15 giorni.

