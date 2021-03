Intervista all'esperto LUNGO TERMINE: siamo sicuri che il FREDDO non potrÃ  tornare?

REDAZIONE: Quali saranno le aree italiane interessate da pioggia o neve più abbondante nei prossimi giorni?

TEAM MeteoLive.it: dopo la fase fredda che abbiamo avuto nei giorni scorsi, l'alta pressione sta riprendendo possesso delle nostre regioni. Ciò scongiurerà l'arrivo di precipitazioni importanti almeno fino alla fine del mese. Tuttavia, la coda di una perturbazione potrebbe transitare tra sabato 27 e domenica 28 al nord e su parte del centro dove sarà possibile qualche rovescio soprattutto in prossimità dei rilievi. Non farà freddo, quindi niente neve a bassa quota. Per avere piogge (o nevicate) rilevanti si dovrà attendere l'inizio del mese di aprile. Puoi comunque tenere sotto controllo la situazione attraverso le nostre mappe aggiornate più volte al giorno: >> dove pioverà di più nei prossimi 3, 5 e 10 giorni

REDAZIONE: quando sarà possibile un'ondata di freddo e quali regioni è più probabile che vengano colpite?

TEAM MeteoLive.it: stiamo valutando uno scambio meridiano nord-sud che potrebbe avvenire all'inizio di aprile in Europa. Queste situazioni sono molto difficili da inquadrare perchè basta una piccola variazione dell'obbiettivo che seguirà l'aria fredda per avere grosse ripercussioni sul tempo di casa nostra. Tuttavia, una nuova ondata di freddo non può essere esclusa nel periodo pasquale qualora l'aria fredda seguisse una traiettoria centrale o orientale. Per il momento sembra comunque favorita l'occidentalizzazione della colata fredda con l'arrivo della pioggia sull'Italia, ma in un contesto mite.

REDAZIONE: Quando ci saranno anomalie di temperature più marcate rispetto alla norma stagionale?

TEAM MeteoLive.it: per il momento non si evidenziano grossi scostamenti dalla media termica, a parte un lieve sopramedia che potrebbe avvenire in Italia attorno a fine mese specie al nord e al centro.

REDAZIONE: Quando saremo nuovamente interessati da un'area importante di bassa pressione (inferiore a 1.000hPa)?

TEAM MeteoLive.it: la probabilità di essere interessati da una struttura di bassa pressione è relegata ai primi giorni di aprile quando avverrà lo scambio meridiano sopra menzionato. La mappa della probabilità che si formi una depressione sotto i 1000mb sull'Italia per la giornata di PASQUA viene giudicata MEDIA sulle regioni settentrionali, mentre altrove la medesima probabilità è al momento BASSA o MOLTO BASSA:

REDAZIONE: Quando e dove saranno probabili venti abbastanza forti sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: fino alla fine del mese non si prevedono venti forti sull'Italia. Le correnti settentrionali che ancora interessano il nostro meridione dovrebbero attenuarsi nelle prossime ore.

REDAZIONE: Nei prossimi giorni, quando e su quali zone le previsioni risulteranno poco attendibili e quindi ancora soggette a possibili variazioni anche rilevanti?

TEAM MeteoLive.it: fino a fine mese sarà presente l'alta pressione sulla nostra Penisola, anche se costellata da qualche disturbo. Di conseguenza quando sull'Italia è presente questa figura barica, le previsioni sono quasi sempre abbastanza attendibili. Nei primi giorni di aprile invece l'attendibilità sarà in marcato calo in quanto ancora non si conosce il reale obbiettivo dell'aria fredda che scenderà da nord. Di conseguenza, le previsioni risultano attendibili fino a fine mese, mentre dai primi giorni di aprile presentano una grossa incertezza.



