INTERVISTA all'ESPERTO: come sarà il tempo nei prossimi giorni in Italia?

Intervista al team di MeteoLive.it per segnalarti le condizioni meteo più rilevanti previste per i prossimi giorni, attraverso l'ausilio di speciali mappe probabilistiche, specifiche per le previsioni anche a lungo termine.

REDAZIONE: in quali giorni e dove sarà più probabile la pioggia sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: fino a venerdi 30 aprile la pioggia sarà più probabile al nord e al centro, con maggiore insistenza sulla fasca preapina e l'alta pianura. Nel fine settimana pioverà con maggiore insistenza al nord e sulla Toscana, specie nella giornata di domenica.

REDAZIONE: Quali saranno le aree italiane interessate da pioggia o neve più abbondante nei prossimi giorni?

TEAM MeteoLive.it: pioverà molto lungo tutta la fascia prealpina e sull'alta pianura, in modo particolare tra Alto Piemonte, alta Lombardia e Triveneto. Piogge di un certo peso si faranno altresì vedere tra la Liguria e l'alta Toscana.

Puoi comunque tenere sotto controllo la situazione attraverso le nostre mappe aggiornate più volte al giorno: >> dove pioverà di più nei prossimi 3, 5 e 10 giorni

REDAZIONE: quando sarà possibile un'ondata di freddo e quali regioni è più probabile che vengano colpite?

TEAM MeteoLive.it: al momento non sono attese ulteriori ondate di freddo tardive sulla nostra Penisola. Le temperature comunque caleranno laddove i rovesci saranno più intense.

REDAZIONE: Quando ci saranno anomalie di temperature più marcate rispetto alla norma stagionale?

TEAM MeteoLive.it: nel fine settimana al sud si potrebberò avere anomalie al rialzo considerevoli, come mostra questa mappa valida per le ore centrali di sabato 1 maggio:

Notate le nomalie al rialzo fino a 7° sulla Sicilia e sul Foggiano, in Puglia, dove avremo valori termici quasi estivi.

REDAZIONE: Quando saremo nuovamente interessati da un'area importante di bassa pressione (inferiore a 1.000hPa)?

TEAM MeteoLive.it: la probabilità risulta molto bassa (10-15%) e limitata alle regioni settentrionali nel prossimo fine settimana:

REDAZIONE: Quando e dove saranno probabili venti abbastanza forti sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: nel fine settimana potrebbero intervenire venti di Libeccio moderati sul Mar Ligure e l'alto-medio Tirreno che accompagneranno il transito della suddetta perturbazione.

REDAZIONE: Nei prossimi giorni, quando e su quali zone le previsioni risulteranno poco attendibili e quindi ancora soggette a possibili variazioni anche rilevanti?

TEAM MeteoLive.it: le previsioni per il fine settimana sono ancora suscettibili di cambiamenti, segnatamente riguardo al passaggio perturbato che dovrebbe verificarsi tra sabato 1 e domenica 2 maggio al settentrione. Tuttavia, la probabilità viene al momento giudicata medio-alta, attorno al 50-60%.

MeteoLive.it continuerà a monitorare la situazione per te e a segnalarti le condizioni meteo più RILEVANTI previste per i prossimi 15 giorni.

