INTERVISTA all'esperto: arriverà il CALDO o il tempo resterà CAPRICCIOSO?

REDAZIONE: in quali giorni e dove sarà più probabile la pioggia sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: fino a mercoledi 26 maggio qualche rovescio è atteso sul nord-est, specie sulle zone alpine, sul resto d'Italia non prevediamo fenomeni. Tra giovedi 27 e venerdi 28 maggio non vi saranno piogge, mentre nel fine settimana è atteso qualche temporale al nord (specie al nord-ovest) e nelle aree interne dell'Italia centrale che potrebbe ripetersi anche nei primi giorni della settimana prossima.

REDAZIONE: Quali saranno le aree italiane interessate da pioggia più abbondante nei prossimi giorni?

TEAM MeteoLive.it: i settori alpini e prealpini orientali fino a mercoledì 26 maggio. Il settore di nord-ovest e le zone interne del centro da sabato 29 maggio fino a martedi 1 giugno. Puoi comunque tenere sotto controllo la situazione attraverso le nostre mappe aggiornate più volte al giorno: >> dove pioverà di più nei prossimi 3, 5 e 10 giorni

REDAZIONE: quando sarà possibile una ondata di caldo e quali regioni è più probabile che vengano colpite?

TEAM MeteoLive.it: almeno fino alla fine di maggio non si prevedono ondate di caldo sull'Italia. Nei primi giorni di giugno un po' di caldo potrebbe interessare il meridione e le Isole, ma senza esagerare.

REDAZIONE: Quando ci saranno anomalie di temperature più marcate rispetto alla norma stagionale?

TEAM MeteoLive.it: fino a giovedi 27 maggio avremo temperature inferiori alla norma anche di 3-4° tra la Liguria, le aree interne del centro e il versante Tirrenico, fino a 5-6° lungo tutta la chiostra alpina. Venerdi 28 e sabato 29 maggio avremo anomalie termiche al rialzo sul Piemonte fino a 5° e sul Tirreno fino a 2-3°. Domenica 30 maggio invece le temperature torneranno ad essere di 3-4° inferiori alla norma su buona parte delle regioni settentrionali.

REDAZIONE: Quando saremo nuovamente interessati da un'area importante di bassa pressione (inferiore a 1.000hPa)?

TEAM MeteoLive.it: la probabilità di essere interessati da una zona di bassa pressione inferiore a 1000mb nei prossimi giorni risulta molto bassa.

REDAZIONE: Quando e dove saranno probabili venti abbastanza forti sull’Italia?

TEAM MeteoLive.it: fino a mercoledi 26 maggio prevediamo venti abbastanza forti di Maestrale sulla Sardegna e da ovest sul medio e basso Tirreno. Nel fine settimana venti abbastanza forti di Bora sul medio e alto Adriatico.

REDAZIONE: Nei prossimi giorni, quando e su quali zone le previsioni risulteranno poco attendibili e quindi ancora soggette a possibili variazioni anche rilevanti?

TEAM MeteoLive.it: fino a venerdi 28 maggio le previsioni risultano abbastanza attendibili. A seguire l'attendibilità tende a scendere in quanto ancora non si conosce in maniera esaustiva il reale quantitativo di aria fresca da nord-est atteso sull'Italia nel prossimo week-end.



