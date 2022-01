Intensa perturbazione in arrivo ma alla lunga vince l'alta pressione

SITUAZIONE SINOTTICA ATTUALE ED EVOLUZIONE. L'Europa continua ad essere governata da due ampie circolazioni, una anticiclonica che interessa con la sua parte più clada e stabile penisola iberica, Regno Unito, Francia ed in parte lo stivale italiano. Una circolazione ben più fredda di origine polare-marittima si spinge verso le regioni del centro-est Europa e la penisola balcanica, con una serie di perturbazioni in rapida sequenza.



Uno di questi corpi nuvolosi si addosserà nelle prossime ore lungo il baluardo alpino, portando nevicate anche di una certa consistenza sulle creste alpine di confine. Nel pomeriggio di lunedì 31 gennaio l'aria fredda si porterà con decisione sul bacino del Mediterraneo. In questo frangente andrà approfondendosi un vistoso vortice di bassa pressione con perno sulle regioni centro-meridionali, foriero di MALTEMPO per questi settori.



Qui sotto vi mostriamo l'analisi del modello europeo ECMWF riferita a lunedì 31 gennaio sera, in cui si osserva lo sviluppo di un profondo vortice di bassa pressione:



Nella seconda mappa di previsione qua sotto, vi mostriamo l'analisi in quota del modello americano GFS per le primissime ore di martedì primo febbraio, in cui si osserva la presenza di una vistosa saccatura artica disposta con il proprio asse sulle regioni del sud:

In questa terza mappa di previsione calcolata dal modello americano vi mostriamo la cumulata totale della pioggia. Risulta molto chiaro fino alla serata di martedì quali saranno le regioni più colpite:

Lo sviluppo successivo degli eventi porterà nuovamente un rinforzo dell'alta pressione sull'Europa centrale tra mercoledì 2 e giovedì 3 febbraio. In questo frangente ci aspettiamo nuovamente un rialzo delle temperature con tempo stabile.

Occorre sottolieare come anche nella prima decade di febbraio 2022 resti ancora alta la tensione zonale alle elevate latitudini del continente. Una situazione che depone ancora a favore della persistenza anticiclonica, peraltro accompagnata da precipitazioni che al nord continueranno ad essere molto scarse. Ecco qui sotto la media Ensemble del modello americano riferita a sabato 5 febbraio:





CONCLUSIONI. Il periodo che ci apprestiamo a vivere sarà caratterizzato ancora da una forte invadenza degli anticicloni nei confronti dei paesi dell'Europa meridionale. In questo ambiente poco favorevole troveranno spazio di tanto in tanto alcuni veloci impulsi perturbati in marcia da nord verso sud. Si tratta di una situazione che preclude (e precluderà ancora per diverso tempo) la pioggia e la neve sulle regioni settentrionali ad esclusione dei rilievi confinali.



Avranno invece maggiori chance di vivere qualche passaggio instabile le regioni del centro e soprattutto del sud, con possibilità di precipitazioni in primis tra lunedì 31 e martedì 1.