Intensa ondata di maltempo nel week end, in Sicilia previsti forti temporali, nubifragi e venti di tempesta

Va delineandosi una nuova intensa ondata di maltempo sull'Italia nel corso del week end per effetto di un vortice ciclonico che andrà strutturandosi prima sul canale di Sicilia e poi traslerà verso il basso Tirreno.

Piogge e temporali investiranno gran parte della penisola soprattutto nella giornata di Sabato e nella prima parte di Domenica, risultando di forte intensità su diverse regioni, specialmente su quelle occidentali della penisola.

Particolare attenzione va data alla Sicilia, dove sono previsti fenomeni a carattere temporalesco e di nubifragio: l'area orientale e l'estremo settore occidentale saranno le zone più colpite, ma è particolarmente preoccupante lo scenario previsto sul settore orientale, in quanto fra le province di Messina e Catania le correnti di scirocco innescheranno fenomeni intensi e persistenti che potranno stazionarie per ore e ore sulle stesse zone, provocando dei disagi e criticità di carattere idro-geologico.

Molto probabile infatti l'attivazione dell'effetto Alcantara-Agrò, condizione per cui umide e instabili correnti meridionali, complice la conformazione orografica della zona, tendono a generare imponenti celle temporalesche quasi stazionarie nell'area compresa tra Etna, Nebrodi, Peloritani, in quanto l'aria umida si incanala appunto nell'area della valle dell'Alcantara e poi "sbattendo" contro le prime catene montuose che incontra, è costretta a sollevarsi portando alla condensazione continua di gran quantità di vapore acqueo e originando così abbondanti precipitazioni.

Modello Moloch Ecmwf (Lamma Toscana)

Su queste aree i modelli previsionali a scala locale prevedono per la giornata di Sabato precipitazioni molto elevate, anche fra i 100-150 millimetri, ma con punte localmente intorno o superiori ai 200 mm nell'arco delle 24 ore. Un aspetto preoccupante è proprio la persistenza dei fenomeni, che potrebbero perdurare per tutto Sabato e anche per le prime ore di Domenica.

E insieme alle piogge e ai temporali ci sarà anche il vento a creare problemi in quanto soffierà molto forte dai quadranti sud-orientali: previste raffiche tempestose, fino a 90-120 km/h sull'area centro-orientale della regione e in particolare sulla fascia tirrenica messinese.

Sarà fondamentale seguire l'evoluzione della situazione anche in tempo reale. Intanto è probabile che la Protezione Civile emetta presto un'allerta meteo ufficiale per la giornata di domani.