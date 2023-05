Insidioso ciclone in arrivo sul mar Ionio, rischio NUBIFRAGI: ULTIMI AGGIORNAMENTI!

Una depressione bloccata nel cuore del Mediterraneo, ora centrata esattamente nei pressi del centro Italia, sta generando piogge diffuse e locali forti temporali da nord a sud. Le precipitazioni più consistenti riguardano il Nordest, dove piove in chiaro stile autunnale. Fenomeni più isolati ma forti al sud, specie sul messinese dove è in atto un forte temporale stazionario.

Insomma possiamo parlare di tutto tranne che di bel tempo e alta pressione! E a quanto pare il maltempo non è ancora all'apice. A partire dal tardo pomeriggio di oggi dovremo fare i conti con un'altra depressione ancor più profonda che prenderà vita nel mar Ionio. Stando agli ultimissimi aggiornamenti potrebbe trattarsi di un ciclone in rapido approfondimento, con minimo barico a ridosso dei 1000 hpa. Questo ciclone potrebbe colpire in modo diretto l'arco ionico del sud, in particolare Calabria centro-settentrionale, Basilicata e tarantino.

Il ciclone dispenserà piogge diffuse e locali nubifragi sui settori appena menzionati. Inoltre i venti si rinforzeranno e i mari diverranno molto mossi o agitati. I fenomeni legati a questo piccolo ma insidioso ciclone persisteranno fino a mercoledì pomeriggio, dopodiché tenderanno rapidamente a scemare.

Ma attenzione: non sarà solo il sud a fare i conti col maltempo! Le precipitazioni proseguiranno in maniera insistente fino alle prime ore di mercoledì anche sul medio-alto Adriatico. Eloquenti gli accumuli previsti fino a mercoledì, con punte superiori ai 100 mm in Emilia Romagna!