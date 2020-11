Inquinamento alle stelle al nord: fermi 800.000 veicoli a Torino!

Il prolungato periodo di alta pressione che ha interessato il Mediterraneo ha inciso notevolmente sull'accumulo di polveri sottili e inquinanti nelle principali città italiane e soprattutto in pianura Padana. I vasti banchi di nebbia, persistenti sia di notte che di giorno, hanno amplificato questa situazione rendendo la qualità dell'aria davvero pessima.



Una delle situazioni più critiche è a Torino, dove per la prima volta dopo diversi mesi è stato superato il livello di guardia: la concentrazione delle polveri sottili è salita di oltre 50 microgrammi per metro cubo oltre il livello di guardia, mantenendosi tale per più di quattro giorni consecutivi.



Il Comune di Torino informa i propri cittadini che da oggi, martedì 17 novembre, alle limitazioni permanenti già in vigore si aggiungono i blocchi sui veicoli diesel fino a Euro 5 e sui veicoli benzina fino a Euro 1, dalle 8 alle 19. Per il trasporto merci (categorie N1, N2, N3) scatta invece il divieto di circolazione dei veicoli diesel con omologazione Euro 3 e Euro 4, dalle 8 alle 19 (nei giorni festivi dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19).



Questo il comunicato ufficiale: “Ricordiamo quali sono le limitazioni permanenti in vigore: gli autoveicoli di classe Euro 0 (tutte le alimentazioni: benzina, diesel, metano, gpl) per il trasporto persone o merci sono fermi tutto il giorno per tutto l`anno (compresi i giorni festivi).



Per i diesel tale divieto è esteso agli Euro 1 e agli Euro 2. Fino al 31 marzo 2021 la circolazione è vietata anche per ciclomotori e motocicli Euro 0 e i veicoli diesel Euro 3, per il trasporto di persone o merci, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19."



Le limitazioni riguardano non solo il comune di Torino ma anche altri comuni della provincia e altri comuni piemontesi: : Beinasco, Borgaro, Collegno, Grugliasco, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Rivoli, San Mauro, Settimo, Venaria, Caselle, Chivasso, Leini, Mappano, Pianezza, Volpiano e Chieri, Alessandria, Casale, Novi ligure, Tortona, Asti, Novara, Trecate, Vercelli.